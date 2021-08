Question Mark online con “La Mia Canzone”

Fuori “La Mia Canzone”, la nuova hit di Question Mark: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Question Mark nasce il 16 Settembre del 2000, in provincia. Si avvicina al rap a 14 anni, ma solo a quello italiano, perché sente il bisogno di capire ogni singola parola, è indifferente ai suoni americani molto più evoluti. Inizia a scrivere a 15 anni per sfogarsi, perché i problemi sul foglio sono molto più semplici, inizialmente non scrive solo in rima, ma anche veri e propri testi, lunghi, pesanti e soprattutto veri.

Inizia a registrare per gioco all’età di 18 anni, per provare che effetto fa la sua voce al microfono, ma ancora non sa che da grande sognerá di fare il cantante. Rappa ogni tanto davanti ai suoi amici e cugini, ma nulla di serio. Dopo la prima canzone che è un featuring, fa uscire il suo primo singolo su Spotify, ma ancora non c’è nessuna voglia di farcela, è solo un gioco. È il primo lockdown che gli fa capire cos’è per lui la musica. Nel momento in cui la vita si è fermata, lo sport si è fermato, le amicizie sono più lontane, può scavare dentro se stesso e chiedersi per quale motivo trova la forza di alzarsi la mattina…

La risposta è una sola, perché ha bisogno di sentire e costruire musica, perché non si era mai reso conto che l’unica cosa di cui aveva veramente bisogno era la cosa a cui non aveva mai pensato come tale. Da quel momento accresce la sua voglia di scrivere, di registrare, di esercitarsi e soprattutto sa cosa vuole da se stesso, vuole soltanto una canzone, un suono che lo faccia sentire debole e forte allo stesso momento, grande e piccolo insieme, che lo facciano camminare a 2 centimetri dal pavimento ad ogni ascolto. Question Mark è un ragazzo dubbioso, insicuro, come dice il nome, ma sa benissimo qual è il suo modo per essere felice.