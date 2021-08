Previsioni meteo 10 agosto 2021: 4 città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 agosto 2021: ondata di caldo africano sull’Italia, il picco tra domani e giovedì quando saranno raggiunti e superati i +40°C al Sud

Una nuova ondata di caldo africano è arrivata sull’Italia, come annunciato nei giorni scorsi. Sulla nostra Penisola si registrano dunque condizioni meteo stabili e soleggiate ma con caldo e afa in aumento specie al Centro-Sud. Si dovrà prestare attenzione, perché questa ondata di caldo si preannuncia particolarmente lunga e con temperature che in alcune località supereranno i +40°C. Oggi saranno quattro le città da bollino rosso: Bari, Campobasso, Rieti e Roma. Ben 9 quelle da bollino arancione: Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Trieste e Viterbo. Nei prossimi giorni aumenteranno ancora, come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti il picco del caldo si raggiungerà tra domani e giovedì. Ci sarà da sudare soprattutto al Sud, in Sicilia e in Sardegna dove si potranno raggiungere anche i +45°C. L’anticiclone africano resisterà per tutta la settimana e anche all’inizio della prossima. Il modello europeo prevede infatti una rinfrescata grazie a correnti orientali solo a partire da martedì 17 agosto.

Intanto per oggi, martedì 10 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio piogge isolate sui settori alpini, stabile altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni, qualche pioggia residua sui settori alpini orientali. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con molte nubi in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi specie sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ancora con alta presenza di nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana nuvolosità irregolare in mattinata su gran parte della regione ma con tempo asciutto, maggiori aperture nel corso delle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre con nubi diffuse su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile e soleggiato specie su settori Peninsulari e Sicilia, maggiori addensamenti in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile per gran parte della giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori, ampie schiarite anche al pomeriggio su tutto il territorio. In serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.