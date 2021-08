Su Radio3 torna “Lovely Planet 2021”

Torna dal 9 agosto “Lovely Planet 2021” Le guide di Radio3 di Anna Maria Giordano. Il programma in onda su Radio3 e disponibile su RaiPlayRadio

Riprendere a viaggiare liberamente con Radio3 in tempo di pandemia, sfogliando un’altra collezione di guide turistiche speciali. Per l’estate 2021 torna “Lovely Planet 2021” Le guide di Radio3 di Anna Maria Giordano. Il programma in onda su Radio3 e disponibile su RaiPlayRadio, dal 9 al 20 Agosto dal lunedì al venerdì alle 11, racconterà e condividerà 10 nuove storie.

Protagonisti di questa nona edizione saranno infatti i viaggiatori che porteranno il pubblico di Radio3 alla scoperta di città emerse o sepolte, tra storia e attualità: dalla Tokyo delle Olimpiadi alla Hong Kong delle proteste, dalla Glasgow di Cop26 ai porti sommersi del Mediterraneo. Altre mete saranno i lontani ghiacci dell’Alaska e le larghe radure del Kirghizistan, gli splendori di Myanmar e le tante patrie di Napoleone. E nel momento in cui l’arte sta tornando a essere fruibile, non mancherà un giro tra teatri, da Las Palmas a Dresda, con una visita, al primo Museo di Geografia a Padova. Il tutto in compagnia di persone che non si limiteranno ad essere ascoltatori e quindi pubblico, ma che segneranno una strada e offriranno un’ispirazione, un souvenir o un indirizzo da annotare: le giuste indicazioni di viaggio, su un pianeta da amare.