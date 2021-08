Micromobilità: Helbiz con MiMoto a Pescara

Gli e-scooter di MiMoto completano i servizi di micromobilità Helbiz a Pescara dove è presente con il suo servizio di monopattini elettrici in sharing

Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., annuncia l’arrivo di MiMoto a Pescara.

Il servizio di scooter elettrici in sharing che sta rivoluzionando gli spostamenti a medio e corto raggio è attivo all’interno di un’area operativa che comprenderà il centro città per le corse e il parcheggio, e le zone limitrofe come Montesilvano, Francavilla, San Giovanni Teatino per il transito e la sosta momentanea.

Gli e-scooter di MiMoto vanno a completare i servizi di micromobilità Helbiz nella città di Pescara dove è presente già dal luglio 2020 con il suo rinomato servizio di monopattini elettrici in sharing. Ad oggi sono già 500 i mezzi elettrici a due ruote presenti a Pescara, con oltre 100mila corse al mese e una distanza media di percorrenza di circa 6,5 Km per oltre 13 minuti di durata. Un dato, quello della percorrenza molto più elevato rispetto alla media nazionale dovuto ai lunghi spostamenti nei luoghi limitrofi che la popolazione è solita fare. Questa è una prova tangibile di come parte della comunità locale abbia cambiato le abitudini a favore di una mobilità sostenibile a supporto sia del trasporto pubblico sia di quello privato. Un utilizzo che nel solo mese di luglio si è tradotto in oltre 1 milione di tonnellate di CO2 eliminata rispetto ai mezzi a combustione.

Il servizio – l’unico autorizzato dal Comune – sarà accessibile a chiunque scarichi l’app MiMoto: dall’interfaccia dell’applicazione si cerca l’eScooter più vicino, lo si prenota e si effettua la corsa a un costo di 0,26 euro al minuto, di 4,90 euro all’ora o di 19,90 euro per l’intera giornata. Ogni scooter MiMoto è omologato per due passeggeri e ha in dotazione nel bauletto due caschi di misure diverse dotati di profumatori igienizzanti, cuffiette igieniche usa e getta e una schiuma igienizzante per caschi auto asciugante.

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, dichiara: “Si tratta di un ulteriore passaggio del processo di valorizzazione della mobilità moderna per ridurre l’inquinamento, il tutto a vantaggio dei cittadini e del sistema sociale ed economico della nostra città. Abbiamo puntato sin dall’inizio su questa visione: una città moderna, che si sviluppasse in maniera eco-sostenibile e che vuole tenere il passo delle più importanti città italiane ed europee. Ben vengano quindi i nuovi motorini elettrici MiMoto che presentiamo oggi alla città, consapevoli che tutti coloro che ne faranno uso, sappiano farlo in maniera equilibrata e con il buon senso. Così come il monopattino in condivisione ha cambiato il volto della nostra città con la sharing mobility, siamo fiduciosi che anche in questo caso si tratti di un ulteriore salto di qualità, quindi ringrazio sia Helbiz nella persona di Matteo Tanzilli e sia l’Assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia che si è impegnato per questo obiettivo”.

“Pescara è una città contemporanea, per questo sono convinto che, come già accaduto per i monopattini, accoglierà con grande entusiasmo anche gli scooter elettrici a zero emissioni”, dichiara Luigi Albore Mascia, Assessore alla Mobilità della città di Pescara. “La mobilità sostenibile è lo strumento più importante che questa amministrazione sta utilizzando per migliorare la qualità della vita dei cittadini: nell’arco di ventiquattro mesi abbiamo iniziato a creare un sistema virtuoso caposaldo di uno sviluppo che ci premierà negli anni a venire”.

“Gli straordinari risultati conseguiti negli ultimi anni dai nostri servizi in tutto il mondo sono uno stimolo per tutte le Amministrazioni Pubbliche che vedono nella micromobilità il principale strumento per risolvere il problema del trasporto in chiave sostenibile”, commenta Matteo Tanzilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Helbiz. “Pescara per noi rappresenta una tra le città più attive, con una popolazione molto attenta alla sostenibilità, che utilizza i nostri mezzi quotidianamente e in maniera crescente. Con MiMoto vogliamo dotare i cittadini pescaresi e i turisti di un ulteriore servizio di micromobilità in sharing, sempre ad impatto zero, per confermare ancora una volta il nostro impegno e la nostra cura nel supportare Pescara nella sua strada sempre più green. Un ringraziamento particolare al Sindaco, Carlo Masci, e all’Assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, per la loro capacità di visione che riescono a far diventare beneficio concreto per i cittadini”.

Helbiz

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in oltre 30 città in tutto il mondo, tra cui Washington, D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Helbiz Inc ha annunciato in data 8 febbraio 2021 un’operazione di fusione con la SPAC GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-mobilità quotata al Nasdaq.

Sito web: http://www.helbiz.com

GreenVision Acquisition Corp.

GreenVision Acquisition Corp. è una SPAC costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware allo scopo di effettuare operazioni quali fusioni, quotazioni, acquisizioni di attività, acquisto di azioni, riorganizzazioni o aggregazioni aziendali con una o più aziende.