Greed online con la canzone “Rey de Corazones”

Fuori il primo estratto del nuovo EP di Greed “Rey de Corazones” che ha collezionato oltre 100mila streams su Spotify e oltre le 30mila views su YouTube

Dopo il successo in radio e sulle piattaforme digitali di Kritical, il primo estratto del nuovo EP di Greed “Rey de Corazones” che ha collezionato oltre 100mila streams su Spotify e oltre le 30mila views su YouTube, Il trapper romano si immette nel mercato musicale con un sound fresco e dalle cadenze latine, accompagnato dalle produzioni di Mattia di Natale Daniele D’Orazio, Stefano Tucci e Dr. Wesh (Francesco Seria) e valorizzato dal missaggio e master di Matteo Ruperto e Fabio Balestrieri.

https://www.youtube.com/watch?v=5X2TLJKfciw

Rey de Corazones parla di un’evoluzione artistica e di varie esperienze, fuse tra loro con l’amore e la passione che l’artista vuole trasmettere in ogni brano. “Reggaeton” vuole essere la hit estiva e si propone con un ritmo dance e latin, dalle sonorità calde e dai testi d’impatto, perfetta per il lancio discografico nel panorama italiano. “La calle” è una serenata, “Plata” invece, strizza più l’occhio verso sonorità trap/club, dimostrando di sapersi destreggiare in maniera impeccabile nella scena italiana. “Rey de Corazones”, la title track, posizionata come prima canzone dell’EP riprende la sonorità di Reggaeton, con una produzione dinamica ed un testo principalmente pop, senza però uscire di tema. “Della nada y del barro”, in featuring con Puro Lobo, è lo specchio delle sensazioni e delle volontà di ragazzi con il senso di appartenenza alla libertà; con toni latini ma più crudi più appartenenti ad una nuova new trap.

“Bambolina”, in featuring con Ciompi, un altro amico di Greed e direttore dell’On-Fire label per Seven Sins Music, rappresenta il momento di rottura di una qualsiasi relazione che termina negli attriti, lasciando scaturire le emozioni negative generate, trattate in una chiave pop/club molto minimale. “Blockchain” rappresenta un evoluzione di concetto. Il brano ha un sound trap/latino dai colori cubani

Troviamo infine “Kritical”, il primo estratto dell’EP uscito nell’estate 2020 sui digital stores e accompagnato da un videoclip su YouTube, “Resolucion” prima bonus track dalle sonorità più leggere e “ Umani” seconda bonus track che apre le strada all’artista verso un genere prettamente più soul (bonus track disponibili sui digital store prevista verso fine Settembre 2021 con una delux version dell’album Rey De Corazones).

L’uscita dell’EP è prevista per la prima metà di dicembre e per l’occasione, Greed sta preparando una manovra speciale per aumentare al massimo l’hype.

Rey de Corazones uscirà sotto Seven Sins Music e distribuita tramite Believe.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2F68B3nY7diBVVSd18In6w?si=0YzOklQkTgG284f3MDOnpA

Instagram: https://instagram.com/greed_7s

YouTube: https://youtube.com/channel/UCFsk_MChjAmxwLHEYh4MCyw

Facebook: https://www.facebook.com/officialgreedIT/

Biografia

Leonardo Panicci, in arte Greed, è un cantautore di Roma e produttore artistico di un’etichetta discografica.

Greed, avarizia, è avido di sapere, ed è uno dei lati che fortemente lo caratterizza.

Appassionato fin da giovane, con l’aiuto del suo migliore amico, forma una crew col nome DNA, con la quale riscontra fin da subito piccoli successi, per poi intraprendere la carriera da solita. Stile e identità sono tutto sul piano del mercato musicale secondo Greed.

Con diverse esperienze maturate durante la carriera artistica, Greed ha svolto lavori con personaggi famosi della Rai, ha partecipato a Sanremo Giovani ed Area Sanremo 2020.

Kritcal, pubblicata il 7 Agosto 2020, ha anticipato l’uscita dell’album Rey de Corazones collezionando svariati passaggi radio raggiungendo il 67esimo posto nella classifica italiana Earone di Settembre 2020. Ad oggi l’album ha raggiunto 300.000 streaming su Spotify.