Giacon pubblica “Masticando Km di rumore”

In un libro a fumetti dal titolo “Masticando Km di concerti”, Massimo Giacon disegna e racconta a modo suo live leggendari e improbabili

Massimo Giacon, non tutti ma tanti: da quelli leggendari a quelli che pochi si aspetterebbero. Proprio per questo si intitola ‘Masticando Km di rumore’ (Feltrinelli Comics) e ‘raccoglie’ cento live visti e vissuti dal 1975 al 2021. Giacon, fumettista, illustratore, designer e musicista, li racconta a moda suo, con il suo filtro e i suoi colori e il bello è proprio questo, perché pagina dopo pagina è un viaggio tra vissuto personale e capitoli di storia della musica. Ci sono i concerti ‘di una vita’ nell’ultimo libro a fumetti dinon tutti ma tanti: da quelli leggendari a quelli che pochi si aspetterebbero. Proprio per questo si intitolafumettista, illustratore, designer e musicista, li racconta a moda suo, con il suo filtro e i suoi colori e il bello è proprio questo, perché

C’è un inedito Battiato, nel 1977, nel cinema teatro parrocchiale Pio X, dove l’autore racconta i dissapori tra artista e pubblico, facendo cenno anche a quel ‘collage sonoro delle trasmissioni radiofoniche’ poco compreso da tutti i presenti. Ci sono Frank Zappa, i Clash, gli Skiantos, Vinicio Capossela e poi Prince, Nick Cave, Miles Davis, Iggy Pop, i Ramones ma anche Jo Squillo e Cicciolina. Il 2021 invece è davanti allo schermo a quel Sanremo dove la musica è tornata a suonare.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ‘Masticando Km di rumore’ è sì un libro a fumetti ma anche un’opera da aprire a caso per trovare ritratti e curiosità. Può diventare una guida all’ascolto, per aprirsi a nuovi mondi o ritrovare una band o un musicista da un momento sconosciuto. è sì un libro a fumetti ma anche un’opera da aprire a caso per trovare ritratti e curiosità. Può diventare una guida all’ascolto, per aprirsi a nuovi mondi o ritrovare una band o un musicista da un momento sconosciuto.

“Quanti concerti ho visto in vita mia? Quanti concerti avete visto in vita vostra? Io ne ho visti sicuramente molti più di cento. Questi però sono i cento che ho deciso di raccontare in un libro. Non sono i concerti più belli del mondo. E non sono nemmeno tutti i concerti che mi sono piaciuti di più. Anche se alcuni ovviamente sì. Sono i concerti su cui pensavo che ci fosse qualcosa di interessante da raccontare e da disegnare”.

TEHO TEARDO AUTORE DELLA PREFAZIONE

“Questo libro è una favolosa mappa dei desideri che giunge fino a noi con il duplice vettore del ricordo visivo e scritto. L’incrocio produce scintille emotive superiori alla somma delle parti”. Da gremiti palazzetti ad angusti scantinati, da improbabili sale di periferia a teatrini nelle chiese: ‘Masticando Km di rumore’ è una grande galleria di luoghi e ritratti capace di incuriosire e soddisfare proprio tutti gli amanti della musica.