Astroboy è il nuovo singolo di Kid

Kid online sulle piattaforme streaming con il nuovo singolo “Astroboy”: un brano che parla ai giovani per riscoprire il valore dell’unicità

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Astroboy” (WhatSound/Artist First), il nuovo singolo di Kid.

Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Kevin Payne, fonde sonorità tipiche della new wave trap d’Oltreoceano a sfumature dal carattere più elettronico, rendendo perfettamente in musica il concetto da cui il pezzo ha preso vita: un intenso viaggio astrale di soli due minuti, un percorso serrato in bilico tra la dimensione onirica e quella reale, liberamente ispirato al celebre personaggio manga ideato da Osamu Tezuka.

Il testo mette a confronto l’eroe di Atom Taishi e la sua accezione di irraggiungibilità con la quotidianità di un giovane uomo appartenente alla Generazione Z che si relaziona con il mondo, i suoi coetanei, i suoi sogni e le sue aspettative e, proprio nella figura di quel protagonista della sua infanzia, così inarrivabile, ritrova il fascino della sorpresa, dello stupore e della meraviglia.

«”Astroboy” – dichiara Kid – è un brano a cui tengo a molto, nato dall’omonimo personaggio dei Manga, da cui sono state tratte serie TV e film. Fin da piccolo ho sempre ammirato la sua storia, l’immagine così irraggiungibile ed esclusiva che ne veniva data: mi trasmetteva una strana ma piacevole sensazione di “inarrivabile”, come un qualcosa di così distante, esotico e ne rimanevo ammaliato. Crescendo, sono cambiate molte cose ed io mi sono completamente dimenticato della sua esistenza, fino a quando ho deciso di scrivere questa traccia, proprio per rappresentare il mio concetto di inaccessibilità e di esclusività».

In una società frenetica in cui l’avere e l’apparire – «persi, dietro a collane e pacchetti» – sembrano prevalere, avere la meglio sull’eccezionale unicità che caratterizza il singolo individuo con tutte le sue peculiarità, Kid ci invita a riflettere sul valore effettivo di ciò che ci circonda – «sentivo niente con tutto in mano» -, riscoprendo le nostre priorità, le nostre passioni e rimanendo noi stessi – «mi spingo al limite, sembra impossibile: resto educato, vi lascio le briciole» -, fedeli ai nostri principi, ai nostri sogni, con lo sguardo acceso, negli occhi e nel cuore, sempre rivolto alla meta.

Biografia.

Kid è un artista toscano nato il 06 Novembre del 2000. Appassionato di musica fin da ragazzino, prevalentemente di rap e delle sonorità provenienti dalla cultura Hip Hop, inizia a comporre le prime barre su un type beat inviatogli da un amico, per pura curiosità. Da quel momento, prende il via un percorso di ricerca, introspezione e sperimentazione, che lo porta, nel Gennaio 2021, alla realizzazione del suo primo singolo, "Pills" (feat. Diablo Baby), a cui segue, pochi mesi più in là, la seconda release, "Un'ora" (feat. KAYLER).

