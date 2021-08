Moda: Emi porta a Miami le collezioni italiane

Emi ha portato a Miami le nuove collezioni abbigliamento e accessori uomo e donna made in Italy per la primavera-estate 2022

Emi- Ente moda Italia ha portato a Miami le nuove collezioni abbigliamento e accessori uomo e donna per la primavera-estate 2022 di un selezionato gruppo di brand tricolore coordinando la loro presenza all’edizione 2021 del salone “Liberty fairs” tornata in presenza negli spazi del Convention center.

Nella stessa città la società organizzatrice Liberty fashion fairs group da anni presenta Cabana, fiera di riferimento per il beachwear negli Usa, che è tornata anch’essa a svolgersi in presenza.

Il ruolo dell’Emi è stato fondamentale e reso possibile dalla partnership siglata con l’ente americano che da sempre organizza l’evento.

Ad amplificare l’esperienza fieristica, il Virtual marketplace, la piattaforma di b2b lanciata l’anno scorso e attiva anche per questa edizione, online dal 1 luglio e operativa fino al 12 agosto, realizzata in partnership con Ente moda Italia e grazie alla collaborazione con Joor.

Come spiega Alberto Scaccioni, amministratore delegato Emi, “siamo stati molto felici di tornare a lavorare col nostro partner Liberty fashion fairs group, indubbiamente il player di più alto profilo per gli eventi innovativi di moda e lifestyle in America. Anche in questa occasione, e in linea col nuovo format, ha garantito un’accurata selezione di aziende e novità, con un focus forte sulle ultime tendenze. Con questi presupposti le nostre aziende hanno avuto l’occasione di un incontro diretto con una presenza qualificata di operatori americani, e nel loro lavoro di presentazione delle collezioni, si stanno molto affidando al supporto di partner locali. Tutto questo accanto al supporto che arriverà dal digitale, grazie alla conferma dei servizi del ‘virtual marketplace’ del salone: Liberty lo ha sperimentato con successo nella scorsa stagione e sarà sempre di più uno strumento indispensabile a integrazione della partecipazione fisica delle nostre aziende”.