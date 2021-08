Corsi Anica Academy: iscrizioni aperte fino al 6 settembre

Anica Academy apre le iscrizioni per il corso “Creare storie”: candidature fino al 6 settembre per giovani tra i 18 e i 24 anni

Fondazione Anica Academy, la scuola di formazione di base e di alta specializzazione nell’audiovisivo istituita a fine 2020, ha annunciato l’avvio delle attività e illustrato i primi corsi. Anica Academy è una fondazione senza scopo di lucro creata da Anica, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution, raccolti intorno all’obiettivo di formare figure altamente specializzate e di valorizzare i talenti, per rispondere alla crescente richiesta del mercato di profili di elevata competenza.

Tra i corsi del prossimo anno, anche ‘Creare storie – Introduzione all’industria audiovisiva‘, che partirà da ottobre. Il corso di formazione, della durata di 8 mesi, è rivolto a giovani diplomati dai 18 ai 24 anni compiuti, ed aperto a talenti di ogni estrazione socio-economica, sostenuti dall’impegno dei fondatori. Il corso offrirà una panoramica completa del ciclo produttivo dell’audiovisivo, dallo sviluppo alla scrittura, dalla produzione alla post-produzione, alla distribuzione, ai diritti e al marketing.

Con la guida di docenti, imprenditori, manager e professionisti italiani e internazionali, ogni studente approfondirà le caratteristiche e complessità di ogni fase del processo di creazione e realizzazione. Il corso si concluderà con un progetto individuale o di team e con un internship coerente con l’area di attività di maggiore interesse in un’azienda parte del network dell’Academy. Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 6 settembre.

Chi conclude il corso avrà la possibilità di iniziare uno stage all’interno delle realtà fondatrici: Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution e/o le produzioni in cui le stesse realtà sono coinvolte, la base associativa ANICA. Occasioni importanti per entrare nel mondo reale della produzione, della distribuzione, dell’edizione, delle lavorazioni digitali e avere occasione di lavorare con imprese qualificate a livello nazionale e internazionale. I corsi sono altamente professionalizzanti e permettono di accedere al mercato del lavoro avendo in mano competenze concrete e spendibili nell’immediato, proprio grazie alla loro forte impronta pratica e per i contenuti legati agli sviluppi più recenti del mondo dell’intrattenimento.