Sasha Donatelli torna con “Sentirti addosso”

L’eclettico Sasha Donatelli pubblica “Sentirti addosso”: un suadente e vivace mix di amore e passione nel brano disponibile online

Dopo il successo del brano d’esordio “E’ deserta la città”, Sasha Donatelli, cantante, modello, personaggio televisivo, ex calciatore ed artista a 360 gradi, torna a stupire con “Sentirti Addosso” (GD Label/Sheky Group S.R.L.S.), il suo nuovo singolo.

Il brano, composto da Samuele Macrì e Giancarlo Urso, prodotto da Gianni D’Elia – figura di riferimento del mercato italiano e da sempre attento ai nuovi talenti del panorama nazionale – e scritto dallo stesso Sasha a quattro mani con il cantautore Matteo “Margano” Gargano, è una bachata avvolta da sonorità tipicamente sudamericane che, impreziosita da sfumature reggaeton ed un pizzico di elettronica, vuole trasmettere un messaggio di speranza e di evasione, esortandoci a vivere un’estate di ripresa e libertà, dopo un lungo un periodo di sacrifici e privazioni.

Un sensuale e liberatorio inno all’amore, a quel mix esplosivo di sentimento e passione che evoca e reclama a gran voce il contatto fisico e visivo, in cui corpi, sguardi ed anime tornano ad essere un tutt’uno, un’unica dimensione «dolce e caliente» in cui perdersi, dissociandosi, cuore a cuore, da tutto ciò che ne è al di fuori – «se ti lasci incantare, mentre todo scompare come neve nel mare» -.

«Con questo brano – dichiara l’artista –, voglio portare un messaggio di libertà e di ritorno alla normalità, quella normalità che la pandemia ci ha tolto, facendocene apprezzare ogni dettaglio, anche quelli che davamo per scontati. L’amore ha bisogno di anima, ma anche di contatto, di quella fisicità libera e sognante che l’ultimo anno e mezzo ci ha tolto. Credo che esista una certezza nelle emozioni più primordiali e che viverle appieno sia il modo migliore per soddisfare la voglia di rivalsa e l’esigenza di evadere dall’odierna, immobile routine».

«Quando inizi a ondeggiare, porti il sole da me» e «smuovi le spalle, compiano stelle» canta Sasha, evidenziando e riconfermando non soltanto una notevole capacità autorale che attinge all’universo compositivo romantico italiano, ma anche una versatilità in grado di spaziare tra generi e suoni che, sapientemente miscelati dal suo team di producer, hanno portato alla realizzazione di un pezzo fortemente estivo e ballabile, senza tralasciare l’impronta emozionale e personalissima che lo caratterizza, rendendolo uno dei personaggi più ecclettici della scena e della TV nazionale.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, in uscita nei prossimi giorni, diretto da Cinzia Ceglie e girato tra gli splendidi scorci di Polignano a Mare (BA), nella meravigliosa cornice di Villa Fico Jo.

Biografia.

Sasha Donatelli, pseudonimo di Sasha Luca Donatelli, è un cantante, cantautore, modello e personaggio televisivo classe 1992. Nato a Chieti, sin da bambino si appassiona al calcio, diventando una vera e propria promessa del mercato italiano. Costretto a lasciare i campi da gioco a causa di una pubalgia cronica, dopo un lungo periodo di sofferenza sceglie di voltare pagina con il sorriso, entrando con umiltà e dedizione nel mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo aver recitato in due pellicole cinematografiche ed aver calcato le passerelle di noti brand nazionali ed internazionali, nel 2020 partecipa alla seconda stagione di “Ex On The Beach Italia” (MTV Italia), facendosi conoscere ed apprezzare da pubblico e critica per i suoi modi garbati ed eleganti. Proprio durante il reality, Sasha viene sorpreso a cantare “Come un pittore”, celebre release dei Modà, che mette in luce le sue doti vocali e la sua attitudine al canto; qualità che non passano inosservate e che lo portano, a grande richiesta, a realizzare una cover del brano, cover che ad oggi vanta un numero straordinario di visualizzazioni su YouTube. Da quel momento, Sasha affianca ai suoi tanti talenti anche il canto, che approfondisce e studia, mostrando al suo pubblico una caratura vocale ed un’eccletticità degna delle più grandi star internazionali. Nel Luglio del 2020, l’artista pubblica “È deserta la città”, il suo primo singolo ufficiale, che ottiene un incredibile successo di pubblico e critica e lo porta, l’anno successivo, alla realizzazione del suo secondo lavoro discografico, “Sentirti Addosso”, un mix esplosivo di amore e passione, scritto dallo stesso Sasha a quattro mani con Matteo “Margano” Gargano, che evidenzia non soltanto una notevole capacità autorale, ma anche una grande versatilità in grado di spaziare tra generi e suoni. Grazie ad una caratura vocale unica e ad un’impronta emozionale e personalissima, Sasha Donatelli è considerato uno dei personaggi più ecclettici della scena e della TV italiana.

