“Quindi Ciao” è il nuovo singolo di Matilda Bonucci

Matilda Bonucci torna con il nuovo singolo intitolato “Quindi Ciao”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Quindi Ciao è il nuovo singolo di Matilda, fuori per Yourvoice Records. Il brano parla di una di quelle cotte estive travolgenti, che non ci fanno dormire la notte, ma che non sono destinate a durare. Si parla di un’estate che difficilmente verrà dimenticata, in cui le emozioni sono tantissime e durante le quali si ha soltanto voglia di divertirsi, di ballare e di staccare da tutto il resto.

“Sono veramente entusiasta per l’uscita del mio secondo singolo!”, dichiara Matilda. “Finalmente un brano che sa di estate, di amore e di divertimento. Scopro così una nuova parte di me, più allegra e spensierata, e non vedo l’ora di mostrarvela cantando insieme a voi.”

Biografia

Matilda Bonucci, 17enne romagnola, si avvicina alla musica prendendo lezioni di ballo folk romagnolo e inizia lo studio del canto a 14 anni. Partecipa a diversi concorsi come il Festival di Gatteo, di cui vince la 37esima edizione nella categoria big. Nel 2019 partecipa a “Una voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi otto partecipanti su più di 400 concorrenti selezionati. Nello stesso anno partecipa al Festival di Rimini arrivando in finale che, causa Covid, viene posticipata a data da destinarsi. A marzo 2021 è uscito il suo singolo d’esordio “Io non voglio te”; a luglio dello stesso anno arriva il secondo brano, “Quindi ciao”.

SEGUI MATILDA SU:

FACEBOOK