Olimpiadi Tokyo 2020: Conyedo vince il bronzo

Olimpiadi Tokyo 2020: Conyedo regala all’Italia la medaglia numero 39 con il bronzo nella categoria 97 kg di Lotta. Tutti i risultati di oggi

Abraham Conyedo Ruano nella categoria 97 kg ha conquistato la medaglia di bronzo superando prima il canadese Jordan Steen per 4-2, poi, con grande determinazione nella finale per il 3° posto, il turco Suleyman Karadenz 6-2 dopo essere stato in svantaggio (0-2) per la prima parte di gara.

Concentrato e sicuro delle sue qualità di combattente Conyedo ha recuperato quella fiducia in sé stesso che sembrava aver perso soltanto ieri quando superato il rumeno Albert Saritov negli ottavi di finale per 6-1 è stato battuto nei quarti dallo statunitense Kyle Frederick Snyder per 6 – 0. Acqua passata l’azzurro oggi non ha lasciato scampo a nessuno e si è preso un meritato bronzo. (foto Bisi GMT Sport per il sito ufficiale del CONI).

GLI ALTRI RISULTATI DI OGGI

ATLETICA – MARATONA

Giovanna Epis ha percorso il tracciato di Sapporo in 2: 35.09. L’azzurra si è classificata al 32° posto.

GINNASTICA RITMICA

Dopo la prima rotazione con cinque palle la squadra italiana impegnata nelle qualificazioni All Around è 3ª con 44.600 punti dietro Bulgaria (47.500) e Russia (45.750). Anche dopo la seconda rotazione con cerchi e clavette le farfalle azzurre hanno mantenuto la terza posizione collezionando 42.550 punto per un totale di 87.150 punti qualificandosi per la finale a otto di domani. Con le posizioni di testa invariate ma si ricomincerà tutto da zero.

Nella gara individuale Milena Baldassarre ha disputato le quattro rotazioni con cerchio, palla, clavette e fune, chiudendo al 6° porto con 99.625 punti.

KARATE

Nella categoria +61 kg del Kumite Silvia Semeraro, nel girone A, ha battuto la giapponese Ayumi Uekusa 4-3 ma è stata sconfitta nel secondo incontro da Sofya Berultseva (KAZ) 1-5 e successivamente da Iryna Zaretska (AZE) 2-3. E’ tornata al vincere invece contro Meltem Hocaoglu Akyol (TUR) per 9-4 ma non è bastato per consentirle di accedere alla semifinale.

CICLISMO SU PISTA

Madison maschile avara di soddisfazioni per l’Italia. Simone Consonni e Elia Viviani non riescono ad entrare veramente in gara all’IZU Velodrome e chiudono la loro prova al 10° posto nella gara vinta dai campioni del mondo in carica, i danesi Lasse Norman Hansen e Michael Morkov, con 43 punti davanti a Gran Bretagna (Ethan Hayter e Matthew Walls) e Francia (Benjamin Thomas e Donavan Grondin), 40 punti.

NUOTO SINCRONIZZATO

La squadra composta da Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli, ha concluso al 5° posto la gara con 184.1372 punti, al termine del programma libero (98.8000), migliorando la sesta posizione occupata ieri dopo la prova tecnica.