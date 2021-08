La CNN licenzia tre dipendenti No Vax

L’emittente statunitense CNN licenzia tre dipendenti non vaccinati. L’amministratore delegato Jeff Zucker ha precisato di avere “tolleranza zero su questo tema”

La Cnn ha licenziato tre dipendenti che erano entrati all’interno della sede dell’emittente televisiva statunitense a New York senza essere vaccinati.

Un documento interno fatto circolare tra i dipendenti e citato dal ‘Los Angeles Times’ riporta che “la settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi”.

Jeff Zucker, amministratore delegato della Cnn, ha voluto essere molto chiaro e ha tenuto a precisare di avere “una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede”.

La Cnn, spiega la Dire (www.dire.it), ha autorizzato a rientrare al lavoro su base volontaria i propri dipendenti immunizzati, basandosi sulle loro dichiarazioni e senza richiedere la certificazione dell’avvenuta vaccinazione. L’azienda ha fatto sapere però che questa misura potrebbe cambiare nelle prossime settimane.