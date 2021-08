Il concerto dei Negramaro a Perugia spostato al 2022

Riprogrammato nel 2022 il nuovo tour indoor dei Negramaro: la band sarà a Perugia il prossimo 22 marzo in cartellone per Tourné

Il nuovo tour indoor dei Negramaro, previsto a partire dal mese di ottobre 2021 sarà riprogrammato nel 2022.

Il concerto inizialmente previsto il 13 novembre al PalaBarton di Perugia, nell’ambito della stagione Tourné 2021/2022 promossa da AUCMA e MEA Concerti, si terrà il 22 marzo 2022.

Siamo ormai molto vicini al ritorno alla normalità – si legge in una nota Live Nation – l’efficacia della campagna di vaccinazione e le decisioni prese da paesi a noi molto vicini, ci danno la sicurezza che tutto sta ripartendo. Abbiamo bisogno ancora di poco tempo per poter assicurare la riapertura dei Palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle vostre aspettative.

I biglietti per il Tour 2022 dei Negramaro sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Restano validi i biglietti precedentemente acquistati.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Sito ufficiale Live Nation www.livenation.it

Sito ufficiale Tourné http://www.tourneumbria.it/

Sito ufficiale Negramaro www.negramaro.com