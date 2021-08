Esodo estivo: weekend con traffico da bollino nero

Esodo estivo nel clou: oggi giornata da bollino nero sulla rete autostradale. I consigli della Polizia di Stato per viaggiare sicuri

Le ferie estive sono nel vivo con gli spostamenti, soprattutto in auto, dei vacanzieri italiani e stranieri verso le località turistiche del nostro Paese. In base alle previsioni della Polizia di Stato, nei prossimi fine settimana il traffico su strade e autostrade sarà da “bollino rosso” con la criticità maggiore (bollino nero) per oggi, sabato 7 agosto.

In vista delle partenze verso le località turistiche, anche di transito verso altri Paesi, Viabilità Italia ha formulato un calendario di previsione traffico e ha predisposto la mappatura degli itinerari alternativi da utilizzare in caso di congestione in alcuni punti della rete autostradale italiana.

Prima di partire è consigliabile, sempre, far controllare l’efficienza del mezzo con cui si viaggia; mettersi alla guida quando si è in buone condizioni di salute; mantenere la concentrazione alla guida; rispettate la velocità e conoscere le condizioni di traffico, così da evitare inconvenienti spiacevoli.

Per rimanere informati consultate il Piano Estivo 2021 che prevede anche il piano di vigilanza aerea e l’elenco delle società concessionarie ed aree geografiche d’Italia nonché l’indicazione dei presidi delle Forze dell’ordine presso i caselli e lungo le tratte autostradali.

È partita inoltre la Campagna informativa di Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia denominata “L’Unione fa la Sicurezza”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti della strada a una guida più corretta perché, eccesso di velocità, cinture di sicurezza non allacciate, assunzione di alcool e droghe e uso scorretto dello smartphone, sono tra i principali comportamenti pericolosi alla guida che causano il maggior numero di incidenti su strade e autostrade.

La “Squadra” sarà posizionata nelle aree di servizio Secchia Ovest sulla A1 e Bevano Ovest sulla A14. Mentre da sabato 21 agosto a domenica 29 nelle aree di servizio Secchia Est e Flaminia Est, entrambe sulla A1.

Assoutenti: rischio viaggi da incubo

Il traffico sulle rete autostradale si prevede estremamente critico in tutta Italia, mentre per oggi è previsto il bollino nero su numerose tratte. “Una situazione che – denuncia Assoutenti – creerà inevitabili disagi ai cittadini in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura. I viaggi degli italiani in autostrada rischiano di trasformarsi in un vero e proprio incubo – afferma il presidente Furio Truzzi -. Al maggior flusso degli spostamenti si aggiungono le criticità oramai sistematiche della rete autostradale, ancora invasa da cantieri e lavori che alimenteranno code e rallentamenti”.

Per tale motivo Assoutenti vigilerà sui viaggi degli automobilisti e invita le società autostradali a mettere in campo tutte le misure utili a limitare al minimo i disagi per i cittadini che si spostano in auto in queste giornate da bollino nero. E in caso di disservizi, carenze organizzative e assenza di interventi a tutela degli automobilisti, Assoutenti è pronta ad attivarsi con denunce nei confronti dei gestori della rete e ad assistere legalmente i cittadini danneggiati.