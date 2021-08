Da Eli Lilly un’insulina sensibile alla glicemia

Industria farmaceutica: Eli Lilly ha acquisito Protomer Technologies per sviluppare insulina sensibile alla glicemia

Eli Lilly ha annunciato l’acquisizione di Protomer Technologies in un accordo potenzialmente del valore di oltre $1mld, aumentando i suoi sforzi per sviluppare insulina sensibile alla glicemia. L’anno scorso, Eli Lilly ha condotto un investimento azionario in Protomer, insieme al JDRF T1D Fund, ottenendo una partecipazione del 14% nella società.

“L’insulina che rileva il glucosio è la prossima frontiera e ha il potenziale per rivoluzionare il trattamento e la qualità della vita delle persone con diabete, migliorando drasticamente sia l’efficacia terapeutica che la sicurezza della terapia insulinica”, ha commentato Ruth Gimeno, vicepresidente della ricerca sul diabete e delle indagini cliniche di Eli Lilly. Il valore complessivo della transazione è legato al raggiungimento di future pietre miliari di sviluppo e commerciali.

Protomer, che è stata fondata nel 2015, si concentra sull’ingegneria di peptidi e proteine terapeutiche di nuova generazione con attività sintonizzabile che può essere controllata utilizzando piccole molecole. L’azienda ha utilizzato questo approccio per sviluppare un portafoglio di candidati terapeutici, tra cui un’insulina sensibile al glucosio che può percepire i livelli di zucchero nel sangue e attivarsi automaticamente secondo le necessità nel corso della giornata. La piattaforma MEPS basata sulla biologia chimica di Protomer consente una rapida capacità di accensione e spegnimento per il controllo automatico dell’attività di peptidi e proteine. Questa tecnologia permetterà lo sviluppo di terapie mirate con doppio homing per ridurre gli effetti off-target.

“Il programma di insuline sensibili al glucosio di Protomer… sta mostrando una promessa significativa ed Eli Lilly è entusiasta di migliorare la nostra pipeline per il diabete con la tecnologia innovativa dell’azienda”, ha aggiunto Gimeno.