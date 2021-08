Mynet porta la fibra alle imprese di Guastalla

Svolta digitale per le imprese di Guastalla: arriva la fibra ottica di Mynet , società di telecomunicazioni leader in tutto il Nord Italia

Una performante infrastruttura ad anello altamente ridondata dedicata alle grandi aziende del territorio, con percorsi differenziati e indipendenti dagli altri operatori per offrire anche ai clienti più esigenti servizi su misura e sistemi di sicurezza personalizzati in tempi velocissimi: è questo l’ambizioso progetto messo a segno nelle scorse settimane a Guastalla da Mynet, società di telecomunicazioni leader in tutto il nord Italia con oltre 30.000 km di fibra ottica proprietaria sul terrtorio nazionale.

Già attiva la tratta a lunga distanza in fibra ottica proprietaria tra Guastalla e Gualtieri, così come risultano già collegate alla banda ultralarga anche la frazione di Tagliata e la zona industriale della località di San Giacomo, quest’ultima coperta al 100% dalla fibra ottica di Mynet.

Il progetto, studiato da Mynet con l’obiettivo di limitare il più possibile la manomissione di strade e marciapiedi e, di conseguenza, i disagi per cittadini e tessuto produttivo, è stato realizzato facendo ricorso a innovative modalità di scavo a basso impatto di invasività. I lavori sono stati infatti realizzati, ove possibile, ricorrendo alla tecnica no-dig, che identifica una serie di sistemi che permettono di mettere in opera tubi e infrastrutture sotterranee mediante macchine robotizzate, evitando così gli scavi a cielo aperto.

Grazie alla piena scalabilità della rete Mynet, realizzata integralmente in fibra ottica, tutte le aziende che si trovano lungo il tracciato interessato dall’intervento possono già raggiungere una velocità di navigazione fino a 10 Gigabit/s (a seconda del contratto sottoscritto) e usufruire di servizi di ultima generazione in grado di supportare il processo di trasformazione digitale per quanto riguarda in particolare l’automazione, la domotica e la logistica.

«Guastalla costituisce uno snodo di fondamentale importanza per la rete Mynet – spiega il Direttore generale Giovanni Zorzoni (in foto) – poiché da lì si diramano i principali collegamenti che mettono in comunicazione Mantova con l’Emilia Romagna, attraversando i popolosi centri di Novellara, Boretto e Luzzara. Per le imprese del territorio si tratta di una concreta opportunità di sviluppo ed un’autentica svolta sul fronte della competitività. Gli investimenti di Mynet in Emilia consentono finalmente più libertà di scelta per le imprese sul fronte delle reti in fibra ottica di altissima qualità, quella che noi chiamiamo fibra ottima».

Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere l’offerta esclusiva riservata ai residenti è possibile contattare il numero diretto 0376 22 22 00 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it