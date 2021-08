Moda: Be.GIN è il nuovo brand sostenibile Made in Italy

Arriva il brand di activewear sostenibile Be.GIN lanciato da CasaGIN, azienda made in Italy di abbigliamento naturale ed ecosostenibile premiata anche dal MIT di Boston

Secondo una ricerca condotta da Lyst, una delle più grandi piattaforme di ricerca sulla moda, in collaborazione con l’associazione Good on you, le preferenze d’acquisto dei consumatori sono basate sempre di più sulla sostenibilità e sull’etica delle aziende e dei loro prodotti.

La sostenibilità è diventata un tema caldo all’interno del fashion system e, ad oggi, anche la competitività tra aziende si misura in base all’utilizzo di materiali poco dannosi per il nostro pianeta e a processi produttivi che siano in grado di rispettare l’eticità del lavoro e della propria manodopera.

E se è vero che ancora tante aziende sono in fase di rodaggio da questo punto di vista, dall’altro lato i consumatori sono sempre più attenti e critici in fase di acquisto e nella scelta dei propri capi d’abbigliamento. È nato, dunque, un nuovo modo di produrre e concepire la slow fashion, premiando così la trasparenza e l’attenzione delle aziende nell’impiego di materiali smart e sostenibili.

Ed è grazie alla voglia di trasmettere un lifestyle finalizzato al benessere della persona e del pianeta che Daniela Prandin, fondatrice del brand Made in Italy CasaGIN, ha lanciato il brand di activewear sostenibile Be.GIN.

“CasaGIN ha sempre creato collezioni di underwear e loungewear con un particolare occhio alla sostenibilità della filiera e dei prodotti e con Be.GIN vogliamo portare sul mercato capi sportivi altamente performanti ma attenti al benessere della persona e dell’ambiente – afferma Matteo Donolato, responsabile Marketing di CasaGIN – Abbiamo investito quasi un anno di lavoro in progettazione e definizione delle varie linee e siamo riusciti a creare un equilibrio perfetto tra la ricerca dei tessuti e la performance del capo finale grazie a materiali intelligenti e biodegradabili”.

Be.GIN punta ad unire sostenibilità e sport grazie all’innovazione tessile: ecco il nuovo materiale intelligente biodegradabile

CasaGIN, azienda da sempre portatrice di valori etici e di un lifestyle eco, ha creato il brand Be.GIN per coinvolgere i propri consumatori in un vero e proprio movimento green che si faccia portavoce dell’importanza di unire il benessere del proprio corpo al benessere emanato dai capi che indossiamo regolarmente nel corso delle nostre attività sportive.

Raccontare la sostenibilità attraverso il benessere fisico: questa è la green mission di Be.GIN. Con la sua collezione sportiva, l’activewear si rinnova grazie all’utilizzo di un materiale intelligente che si biodegrada in 5 anni, andando così a sostituire i normali materiali sintetici che impiegano oltre 50 anni per smaltirsi.

Così facendo, attraverso l’utilizzo di tessuti smart e di recupero e grazie alle tecniche di cucitura a quattro aghi, ultrapiatte e impercettibili, Be.GIN continua a ricercare in chiave green la performance perfetta, dai processi di produzione al capo finale.

Il brand BeGIN e le sue tre anime: le linee Be.Life, Be.Eco e Be.Performance

È dal desiderio di realizzare un brand unico per l’attività sportiva che nasce Be.GIN, l’activewear con l’obiettivo di trasformare il mondo dello sport e dei materiali tecnici attraverso filati di qualità ecosostenibili, lavoro etico ed artigianalità.

Per dare vita alla visione sostenibile di BeGIN, la sua collezione sportiva è stata ideata sulla produzione di tre linee create con materiali e obiettivi diversi: Be.Life, Be.Eco e Be.Performance.

Con l’obiettivo di poter soddisfare le esigenze di ogni sportivo e le necessità di questo pianeta, le tre linee Be.GIN abbinano materiali altamente performanti a fibre morbide e leggere continuando a seguire la strada della sostenibilità.

Be.Life punta sulla forza della biodegrabilità: la linea viene sviluppata con una tecnologia green performing 2.0, ovvero con una fibra che in assenza di ossigeno si scompone senza rilasciare sostanze tossiche nell’ambiente e che si biodegrada da sola in 5 anni.

All’interno della linea BeLife si ritrova il tessuto più morbido e leggero di tutte le collezioni con asciugatura rapida, anti sfregamento e cuciture ultrapiatte. Grazie alla compressione leggera dei materiali, Be.Life si conferma perfetta per praticare sport come nordic walking, paddle tennis, corsa, squash e attività cardio.

Be.Eco è la linea che dona una nuova vita al tessuto: questa linea è interamente realizzata con il filato Econyl ottenuto dal recupero delle reti da pesca nei mari di tutto il mondo, da scarti di produzione tessile e generato tramite una tecnica innovativa che conferisce alle fibre caratteristiche del tutto simili a quelle di una fibra vergine.

È una linea perfetta per gli sport acquatici, yoga e per gli allenamenti outdoor perché grazie alla resistenza ai raggi solari con un fattore di protezione UV Spf +50 garantisce uno schermo contro i raggi solari. È caratterizzata da una compressione media e da una particolare morbidezza del tessuto che la rende perfetta per i momenti di benessere quotidiani.

Infine, c’è Be.Performance, la linea fatta per chi vuole eccellere: questa linea è stata creata pensando all’ottimizzazione della performance sportiva. Grazie all’unione del tessuto biodegradabile e di un poliestere riciclato certificato GRS (Global Recycle Standard), è nato un tessuto ibrido che dà vita a capi ad asciugatura rapida e alta compressione che permettono al muscolo di rimanere compatto e riscaldato durante tutta la sessione sportiva.

Sono capi leggerissimi (la t-shirt è così leggera che pesa solo 68 grammi) che donano sensazioni di comfort uniche e sono perfetti per i momenti sportivi intensi tra crossfit, functional training, trail running e attività ad alta intensità.

“Tutte e tre le linee di Be.GIN sono caratterizzate da materiali Made in Italy e certificati Oeko-tex standard 100, certificazione che garantisce l’assenza di sostanze nocive – spiega Matteo Donolato – L’attenzione etico-sostenibile in tutti i processi della filiera è alla base dei nostri valori aziendali e, anche il brand Be.GIN, punta ad essere un’eccellenza italiana grazie al lavoro di artigiani locali”.