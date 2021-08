Come funziona la nuova criptovaluta SpritzMoon

SpritzMoon si pone in modo unico ed originale nel mondo ormai inflazionatissimo delle criptovalute. Vediamo insieme perché ed in cosa si distingue

SpritzMoon Crypto Token è nata solo il 15 giugno 2021 ma si pone in modo unico ed originale sulla Blockchain di Binance Smart Chain.

In primis il nome “SpritzMoon” letteralmente lo Spritz sulla Luna (per gli amanti della lingua dantesca) ispirato al famosissimo apertivo italiano più conosciuto al mondo, lo Spritz. Oggi infatti nascono come funghi numerosissimi cloni delle più famose crypto Doge, Shiba, Bitcoin, Ripple, Ethereum con nomi davvero fantasiosi e molto vicini all’originale come Baby Doge, Mommy Doge, Daddy Doge etc etc…

SpritzMoon invece mantiene il suo essere originale ed unico anche nel nome ma non solo!

Vediamo insieme le caratteristiche di questa Crypto:

1) SpritzMoon premia gli appartenenti alla sua Community con riconoscimenti automatici economici semplicemente entrando e credendo nel progetto, aumentando il numero di quote possedute ad ogni nuova entrata nella community di nuovi membri attivi.

2) SpritzMoon ha un lato Sociale molto interessante e concreto destinando una buona parte degli utili raggiunti annualmente verso associazioni legate alla prevenzione degli eccessi nell’uso di alcool permettendo quindi un divertimento sano ed equilibrato.

3) SpritzMoon punta a costruire una fittissima rete di strutture ricettive, bar e ristoranti, in tutto il mondo dove sarà possibile utilizzare il proprio Token per pagare lo Spritz bevuto con gli amici durante momenti di relax quotidiani o del fine settimana, proprio come un qualsiasi altro strumento di pagamento.

Inoltre, negli anni e con la costante crescita della propria Community, sono previsti ulteriori progetti di sviluppo e crescita con una Road Map (presente sul sito nell’apposita sezione) molto chiara e concreta.

Non resta quindi che entrare in Community e sostenere questo nuovo progetto, totalmente made in italy, realmente concreto ed originale che presto farà parlare di se in tutto il mondo!