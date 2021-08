Apollo 2 è il nuovo tablet di HANNspree

Con Apollo 2 da 10.1 pollici, HANNspree amplia la famiglia dei Tablet PC offrendo grafica di alto livello ed alimentazione tramite DC Jack

ANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, amplia ulteriormente la famiglia dei tablet PC introducendo Apollo 2 con un display da 10,1”. Si tratta di uno strumento ad alte prestazioni, allo stesso tempo agile, pratico e a un prezzo accessibile.

Il Tablet PC Apollo 2 di HANNspree permette l’elaborazione grafica ad alte prestazioni, e offre una connettività avanzata. Il suo display ha una risoluzione di 1280 x 800, reagisce in modo sensibile alle interazioni e assicura una visualizzazione molto nitida con colori vividi di immagini e video. Grazie alla tecnologia IPS, il Tablet PC Apollo 2 ha angoli di visione ultra ampi che offrono la visualizzazione perfetta dello schermo anche alle persone con cui si condivide lo schermo.

Il Tablet PC Apollo 2 utilizza un processore ad alte prestazioni e a basso consumo energetico che garantisce un’ottima esperienza multimediale. Il processore Mt8168 è un quad-core Arm- Cortex A53 MPCoreTM CPU e Arm NEON che opera fino a 2GHz e si integra con un processore grafico Arm Mali G52 che lavora sino a 800MHz. Con diverse tecnologie di connettività avanzate integrate in un unico chip, il processore MT8168 rappresenta anche una soluzione a costo accessibile nell’ambito dei tablet da 10.1″ e fornisce velocità di navigazione PC-like sia per contenuti multimediali (Gioco 3D, film, scuola, lavoro) che per soluzioni industriali.

La connettività wireless a internet è affidabile e veloce grazie all’impiego di un Wi-Fi Dual Band 802.11 a/b/g/n+ac, che è in grado di connettersi ai comuni router a 2,4 GHz e 5 GHz, senza interferenza di altri dispositivi.

Una potente batteria da 5000 mAh consente l’utilizzo di Apollo 2 anche per tempi prolungati; la batteria può essere ricaricata tramite un apposito ingresso DC Jack, in questo modo il tablet resta operativo mentre è collegato a dispositivi compatibili USB esterni.

Per la visione di video e immagini in maniera ottimale, Apollo 2 può essere collegato tramite la porta micro HDMI alla TV o al monitor per ottenere, in questo modo, uno schermo extra-large. Per le applicazioni in ambito office, il tablet PC può connettersi, sempre tramite HDMI, a un monitor o a un proiettore per permettere la visualizzazione di presentazioni in maniera comoda ed efficace.

Scattare foto di momenti speciali, creare e condividere video e trasmetterli in streaming e/o in diretta, sono operazioni facili da realizzare con Apollo 2 che, oltre a una fotocamera frontale da 2.0 MP, dispone di una fotocamera posteriore da 5.0 MP con funzione di messa a fuoco automatica per catturare le immagini in maniera ottimale.

Oltre alle prestazioni video, Apollo 2 offre anche ottime performance audio, gli altoparlanti stereo offrono infatti un’elevata qualità del suono, migliorando la fruizione di film e permettendo di ottenere il massimo nell’ascolto di musica.

L’azienda, attenta alle necessità di ogni tipologia di utente, ha recentemente arricchito la fascia alta di gamma aggiungendo un modello a grande schermo, lo Zeus. Con un display da 13,3”, Zeus HANNspree PAD offre un’esperienza di visione eccezionale e maggiore spazio di visualizzazione per il lavoro, il gioco, l’istruzione e l’intrattenimento.

Sia Apollo 2 sia Zeus sono corredati da con una custodia appositamente progettata che si piega diventando un supporto versatile e rende più comoda ogni attività come per esempio digitare un testo, inviare e-mail, giocare, guardare video o immagini. Grazie a un rivestimento interno molto morbido, la custodia proteggere il tablet PC, da polvere e graffi; il suo pratico design consente inoltre il facile accesso a tutti i pulsanti, i controlli, le fotocamere e le porte.

Specifiche Apollo 2 – Prezzo di vendita consigliato: € 162,50

• Pannello retroilluminato a LED IPS da 10.1” – 1280×800

• CPU Quad Core MT8168 64 bit, fino a 2.0 GHz

• Memoria RAM da 3 GB

• Memoria interna da 32 GB

• Sistema operativo Android 10 (Android Q)

• Wi-Fi dual-band: IEEE 802.11 a/b/g/n+ac 2,4/5 GHz

• Doppia fotocamera: anteriore da 2 MP / posteriore da 5 MP con AF

• Altoparlanti stereo 2 x 1W

• Uscita micro HDMI

• Lunga durata della batteria

• USB 2.0 di tipo C

• Bluetooth 5.0

• Jack CC

• Custodia protettiva con supporto inclusa

