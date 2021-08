Andrew Sound torna su Sony Music Italy con un remix

Andrew Sound pubblica il remix ufficiale del singolo “Comete” di OMÄR su Sony Music Italy, con cui torna a collaborare

L’artista italiano Andrew Sound pubblica il remix ufficiale del singolo “Comete” di OMÄR su Sony Music Italy. Andrew Sound in seguito alla conquista della fiducia di Hardwell, e dopo aver messo in mostra un altro lato del suo progetto tendente all’Electro – Pop con il suo remix ufficiale del singolo “Together” di Rejort & Yanna (Reload Music/ Sony Music Italy), torna con un nuovo remix del singolo di OMÄR

dal titolo “Comete”.

Il brano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify, ed è uscito sulla realtà italiana Sword Music x Sony Music Italy.

Nel progetto di Andrew Sound, che ha condiviso la consolle con artisti internazionali come Firebeatz, Will Sparks, Cristian Marchi, Ummet Ozcan, Vinai e Gabry Ponte, per citarne alcuni, e ha ricevuto importanti supporti da artisti del calibro di Hardwell, Afrojack, Dannic, Ummet Ozcan, Lucas & Steve, e Djs From Mars, risalta un fattore fondamentale, la dinamicità nelle sue produzioni che seguono lo stesso filo conduttore con sonorità molto forti, coinvolgenti ed energiche, che ritroviamo anche in questo ultimo lavoro.

Spotify: https://spoti.fi/3wj0tQU