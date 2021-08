Abbonamenti a giornali: nuovo bando per istituzioni scolastiche

Sostegno alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste di settore: online il bando 2021

Il DIE ha pubblicato, sul proprio sito internet, i due nuovi avvisi per l’anno 2021 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione per l’acquisto uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Previsto un contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pubblicazione dei bandi

In data 23 luglio 2021, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri sono pubblicati i due nuovi avvisi per l’anno 2021 previsti dall’articolo 1, comma 389 e comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Trattandosi di una misura a regime, tali bandi risultano essere sostanzialmente simili a quelli che erano stati previsti per l’anno 2020.

Entità del contributo e termini di presentazione della domanda

Per ambedue i Bandi sono previsti contributi fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente dal 1° al 31 ottobre 2021, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dal Ministero dell’Istruzione.

1) Bando 2021 – Comma 389 (Scuole Ogni Ordine E Grado)

“Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale”.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa.

Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda a partire dal 1° ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2021. Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione saranno fornite puntuali indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.

La domanda è presentata, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, con le modalità che saranno indicate.

La domanda include, a pena di esclusione, idonea dichiarazione attestante:

a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

b) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti;

c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, con la precisazione che rientrano tra i prodotti editoriali ammessi;

d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie.

Risorse disponibili e importo per il quale è assicurato il rimborso del 90 per cento

Per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al presente bando per l’anno 2021 è disponibile l’importo di € 9.490.009,59.

A fronte delle risorse stanziate, ed in ragione del numero globale delle istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente, e che sia in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella massima consentita dalla legge (90 per cento della spesa sostenuta) ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di € 900.

Ove la spesa sostenuta e dichiarata sia di ammontare superiore ad € 900, il contributo è riconosciuto per un importo pari al 90 per cento di € 900 euro, integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori a € 900. In tal caso l’elenco di cui all’articolo 4 del presente bando è formato tenendo conto del risultato della ripartizione proporzionale.

L’importo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti.

Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.

L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

I contributi sono quindi erogati, subito dopo la validazione del decreto di cui al comma 2 da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie.

2) Bando 2021 – Comma 390 (Scuole Secondarie Primo Grado)

“Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale”.

Soggetti beneficiari

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie,che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolta ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa.

Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Requisiti di ammissione

Costituiscono altresì requisiti di ammissione:

a) la delibera di recepimento, nell’ambito del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, di programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito delle seguenti aree:

1) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; la storia della.bandiera e dell’inno nazionale. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. L’educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. L’educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. L’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. L’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in materia di protezione civile;

2) il dialogo interculturale ed interreligioso.

3) ogni altro approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa.

b) la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili a fini didattici.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda a partire dal 1° ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2021. Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione saranno fornite puntuali indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.

La domanda è presentata firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, con le modalità che saranno indicate.

La domanda include, a pena di esclusione, idonea dichiarazione attestante:

a) gli estremi della delibera di recepimento, nell’ambito del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, di programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito delle aree di cui all’articolo 1 del presente bando;

b) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici

c) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti;

d) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;

e) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie.

Risorse disponibili e importo per il quale è assicurato il rimborso del 90 per cento

Per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al presente bando per l’anno 2021 è disponibile l’importo di € 3.933.017,65.

A fronte delle risorse stanziate, ed in ragione del numero globale delle istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente, e che sia in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella massima consentita dalla legge (90 per cento della spesa sostenuta) ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di euro 750.

Ove la spesa sostenuta e dichiarata sia di ammontare superiore ad € 750, il contributo è riconosciuto per un importo pari al 90 per cento di € 750, integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori ad € 750. In tal caso l’elenco di cui all’articolo 4 del presente bando è formato tenendo conto dell’esito della ripartizione proporzionale.

L’importo attribuibile non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti.

Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.

L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

I contributi sono quindi erogati, subito dopo la validazione del decreto di cui al comma 2 da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie.