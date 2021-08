Ricerca: Aetion e Cegedim Health Data uniscono le forze

Aetion e Cegedim Health Data annunciano una partnership di lungo termine per sviluppare la Real -World Evidence Research in Europa

Aetion e Cegedim Health Data hanno annunciato il prolungamento della loro partnership per ulteriori tre anni con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai real world data anonimizzati di Cegedim Health Data attraverso la Aetion Evidence Platform® (AEP). Il database The Health Improvement Network® (THIN®) di Cegedim Health Data comprende attualmente Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Romania, con la prospettiva di includere presto la Germania. Dopo il loro primo anno di partnership, Aetion e Cegedim Health Data si sono impegnati a rafforzare la collaborazione, permettendo ai clienti di monitorare l’utilizzo, la sicurezza e l’efficacia dei farmaci su scala europea.

A partire dalla collaborazione annunciata nel 2020 , l’offerta congiunta si avvale di dati leader real world per alimentare analisi di portata regolatoria per le aziende biofarmaceutiche, le autorità regolatorie, gli organi di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e gli enti pagatori. Con i dati THIN® – che coprono ampie popolazioni di oltre 69 milioni di pazienti in Europa – caricati nella piattaforma AEP, i Clienti possono analizzare l’utilizzo, la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti farmacologici in tempo pressoché reale, il che è particolarmente importante per la revisione di vaccini e terapie COVID-19.

“La partnership Aetion-Cegedim Health Data favorisce l’accesso a fonti dati paneuropee per la ricerca della real world evidence e ci permette di aiutare i nostri Clienti a rispettare le normative sulla privacy e l’eterogeneità dei dati nei vari Paesi”, ha dichiarato Carolyn Magill, CEO di Aetion. “La combinazione del database THIN® di Cegedim Health Data con AEP è fondamentale per i produttori, i regolatori e le HTA che intendono valutare l’utilizzo, la sicurezza e l’efficacia degli interventi, così come l’impatto a lungo termine del COVID-19”.

Gilles Paubert, Global Head di Cegedim Health Data, ha commentato: “La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la rilevanza dei dati pazienti real world e ha cambiato l’atteggiamento del settore sanitario sull’importanza di dati freschi e regolarmente aggiornati per aiutare a monitorare le evoluzioni dei sintomi dei pazienti, così come la sicurezza e l’efficacia dei nuovi trattamenti a beneficio della salute pubblica. Abbinati alla piattaforma AEP di Aetion, i nostri dati clinici a valore aggiunto presenti nel database THIN® aiuteranno a fornire più rapidamente trattamenti efficaci ai pazienti, sia con riferimento alla battaglia contro il COVID-19 sia, in un futuro più a lungo termine, per lo sviluppo dei farmaci”.

Aetion è un centro di ricerca riconosciuto dall’European Network of Centres for pharmaco-epidemiology and pharmacovigilance (ENCePP) e contribuisce all’ENCePP Working Group 3, il cui obiettivo è inventariare le fonti di dati dell’UE e definire approcci metodologici per studi con più fonti. Inoltre, Aetion è impegnata in una collaborazione di ricerca con la FDA statunitense, per migliorare la comprensione e la risposta dell’agenzia al COVID-19.

Le autorità regolatorie globali e le HTA stanno utilizzando sempre di più la real world evicence, soprattutto in risposta alla pandemia di COVID-19. L’espansione della partnership Aetion-Cegedim Health Data accrescerà la capacità di questi organismi in tutta Europa di utilizzare i real world data, per rispondere urgentemente alle problematiche di utilizzo, sicurezza ed efficacia dei trattamenti farmaceutici.

