Premio Stelle dello Spettacolo al via

Premio Stelle dello Spettacolo – Calici di Stelle al via il 6 agosto a Castelnuovo Berardenga: sarà l’evento mondano dell’estate nel Chianti

Cresce l’attesa per la seconda edizione del “Premio Stelle dello Spettacolo” in occasione di Calici di Stelle, il prossimo 6 e 7 agosto a Castelnuovo Berardenga. Sarà l’evento mondano dell’estate nel Chianti.

Un evento che vedrà protagoniste alcune delle eccellenze italiano dello spettacolo dal vivo, nei vari ambiti, dalla musica pop, con la cantautrice Mariella Nava, una delle maggiori firme del cantautorato italiano, riconosciuta come tale in tutto il mondo, alla prosa, con il Premio alla carriera per il teatro all’attrice Margherita Fumero, nota per le sue apparizioni televisive, da Drive In a Camera Caffè, ma con un lungo curriculum sul palcoscenico, dove è stata lanciata da Erminio Macario.

Ci sarà anche la chansonnier Donatella Alamprese, diva del tango apprezzata in tutto il mondo, voce raffinata della canzone d’autore internazionale, con lunghe tournée in Giappone, Stati Uniti e America Latina, dove più volte ha rappresentato l’Italia alla Cumbre Mundial de Tango. Stelle della prosa e della commedia musicale Marco Simeoli e Francesca Nunzi dedicheranno un omaggio al loro Maestro Gigi Proietti, poi dal mondo del musical arriva la rivelazione Antonio Lanza, già protagonista dell’edizione italiana di Love Story nonché il Principe in cenerentola.

Sempre dal musical arriva Simone Marzola, che unisce alle doti di performer quelle di doppiatore, attualmente uno tra i più quotati in Italia.

Nel cast anche il Trio Vocale le Signorini, ovvero Lucia Agostini, Claudia Cecchini e Benedetta Nistri, a loro il compito di impreziosire la cena di gala di venerdì 6, con il loro recital “Un caffè con i cantautori”, oltre a partecipare alla Musical Night di sabato 7 agosto.

La direzione musicale della manifestazione è affidata a Eleonora Beddini, un’altra eccellenza, basti dire che è stata scelta dalla Disney per curare l’edizione italiana del musical Mary Poppins.

Ad affiancare Marco Predieri alla conduzione sarà l’attrice Maria Rita Scibetta. Il Premio consolida quella che il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, ha definito “Una follia lungimirante”, nell’illustrare le ragioni che hanno spinto la Regione a voler concedere il proprio Patrocino. La manifestazione infatti è nata durante il primo lockdown, proprio nei mesi di massima chiusura, quando si è avvertita l’esigenza di immaginare qualcosa che potesse restituire dignità e centralità ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, colpiti non solo economicamente ma anche nella loro funzione sociale, e al contempo fosse in grado di tornare a muovere sul territorio un turismo di qualità, attento alle eccellenze paesaggistiche, storiche e della produzione enogastronomica.

La particolarità infatti sta anche nell’abbinamento che viene proposto tra vino e artista. Ciascun premiato riceverà, oltre a un manufatto coniato per l’occasione da un artigiano del territorio, una bottiglia magnum, selezionata da un sommelier sulle caratteristiche tecniche e umane del personaggio stesso, che devono rispecchiarsi nelle caratteristiche organolettiche del vino scelto. Ovviamente alle serate di spettacolo e alla cena di gala sono abbinate visite con degustazioni nelle cantine e altri appuntamenti culturali sul territorio. L’evento nel suo complesso è aperto al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti. Infoline e prenotazioni al numero 340.2533065.