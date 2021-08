Monica Bisio debutta con “Nella Mia Mente”

“Nella mia mente” è il brano d’esordio di Monica Bisio: il singolo della cantante 31enne è disponibile online sulle piattaforme digitali

Il nuovo singolo di Monica Bisio, Nella mia mente, racconta del mondo interiore dell’artista che ha sempre nascosto dietro una recitata perenne felicità. Esso è un dialogo tra lei e la parte di sé stessa che disprezza, ma che l’accompagna da tutta una vita e che ha deciso di trasformare per uscire dalla vergogna ed entrare nella porta della verità. In questa porta c’è la pace che viene dall’essere sé stessi.

Monica ha 31 anni, è cittadina del mondo (come le piace definirsi), nella sua vita ha provato abbastanza lavori da potersi fermare qui nel raccontarlo. Dietro ad ogni esperienza lavorativa si celava sempre un’esperienza artistica sia lavorativa che dilettantistica, che andava dall’avere una band a fare spettacoli a teatro, dal frequentare un corso di musical all’interpretarne uno. Non sentirete la classica storia della ragazza che sin da piccola prende una spazzola e canta davanti allo specchio e segue per tutta la vita il suo sogno, anche se non nega che tutto questo è avvenuto sino all’altro ieri. Ma la sua storia è fatta di cose iniziate e lasciate a metà, di prove e fallimenti, di sogni lasciati appesi.

Solo all’età di 29 anni ha preso in mano il suo pacchetto di speranze e ha iniziato a renderlo la sua vita. Ha studiato canto e piano per tre anni, ha frequentato un corso di teatro per 3 anni e un corso di musical per altri 3 anni. Ha fatto musical nei villaggi come cantante e attrice, ha studiato danza ritmica per 8 anni e si è esibita in diversi teatri e contest sia come cantante che come attrice.