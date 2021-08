Le Fede ‘N’ Marlen cantano “Intercostale”

Le Fede ‘N’ Marlen, duo formato da Federica Ottombrino e Marilena Vitale, online con “Intercostale” un nuovo brano che è un omaggio all’universo femminile

Disponibile sulle piattaforme digitali “Intercostale” il nuovo video-singolo del duo femminile composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale. Il brano anticipa il nuovo album che sarà pubblicato, entro il 2021, dalle label FullHeads records/Arealive/Altovolume con distribuzione Believe Digital.



Il duo composto dalle cantautrici napoletane, dall’animo gipsy e cosmopolita, Federica Ottombrino e Marilena Vitale, torna a pubblicare un brano inedito dopo le release dell’Ep “Stalattiti Live” (2015) e del debut album “Mandorle” (2016). “Intercostale” è, infatti, il primo singolo che segna il loro ritorno sulla scena discografica italiana e anticipa il secondo album, prodotto artisticamente da Massimo De Vita (Blindur), in uscita entro il 2021 dal consorzio di label Full Heads/AreaLive/Altovolume.

Il brano, accompagnato dal videoclip del regista Valerio Casanova, s’interroga sulle relazioni affettive con i propri cari, amplificate durante la pandemia, e come queste si trasformano con l’arrivo della separazione dalla persona amata creando, successivamente, un rapporto di continuità tra la vita e la morte.

Il testo di “Intercostale“, scritto da Federica Ottombrino, è anche un omaggio all’universo femminile. Complesso e ricco di sentimenti è capace di creare legami inossidabili che si insinuano tra l’anima e il corpo.

“Questa canzone è dedicata a una donna che mi ha fatto da mamma ed io per lei mi sono fatta figlia” racconta Federica “questo come prova che a volte anche i legami più intimi possano essere frutto di una scelta e non dettati dal sangue.

Prima di morire mi ha chiesto di scriverle una canzone. “Intercostale” è la mia promessa mantenuta“.

Le due ragazze napoletane, da anni a favore della lotta per diritti LGBTIQ+, nascono come duo nel 2013 creando un sodalizio artistico che le porta tutt’oggi ad esplorare tematiche del “modo interiore” con testi riflessivi e inclusivi. A corredo c’è la loro formazione musicale, fatta di strumenti acustici e tradizionali, con influenze sonore che partono dalla musica d’autore e i cantautori sudamericani – come Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto – fino ad arrivare all’antica e saggia canzone napoletana. Il collante tra tutti questi elementi è la teoria dell’amore e la passione per la vita.

