Lavorare in Techyon assomiglia a una vacanza

Techyon manda i propri dipendenti a lavorare da remoto nei posti più belli del mondo: l avorare è quasi come essere in vacanza

Techyon, giovane realtà innovativa specializzata in IT Recruitment, coltiva e supporta il talento dei propri dipendenti fornendo un ambiente lavorativo stimolante e amichevole, offrendo la possibilità di lavorare all’estero e garantendo numerosi comfort (TV, calcio balilla, ping-pong, PalyStation…) che favoriscono il team building.

Lavorare vista oceano e non solo

Alloggio super accessoriato a Las Palmas, nell’Isola di Gran Canaria, tantissime attività convenzionate e numerosi comfort: Techyon è orgogliosa di presentare Techyon Camp, l’esclusiva iniziativa che permette ai collaboratori di effettuare un periodo di smart working all’estero, direttamente dalle Canarie.

L’iniziativa, volta a rafforzare i legami interni, a premiare i dipendenti e a favorire la contaminazione di idee, si unisce a Techyon Exchange, il programma di interscambio di Techyon che permette ai collaboratori di lavorare presso le sedi estere dell’azienda, tra cui il nuovo headquarter di Barcellona, uno dei più importanti hub tecnologici d’Europa.



Benefit straordinari

Oltre alla fornitura quotidiana di frutta fresca, i dipendenti di Techyon godono di benefit che vanno oltre l’ordinario: un welcome pack che comprende tutto ciò di cui uno smart worker necessita per lavorare (PC, telefono, cuffie, borraccia in alluminio), numerosi gadget brandizzati, palestra aziendale attrezzata e annessi spogliatoi. Inoltre, in questo periodo particolare per la salute, Techyon ha fornito ai propri collaboratori gel igienizzante e mascherina certificata.

Techyon è una Pet Friendly Company

Techyon supporta la filosofia del “pet friendly office”, ecco perché gli animali dei dipendenti sono sempre ben accolti in ufficio. Gli ampi spazi e il parco situato all’esterno della sede garantiscono il loro comfort e quello dei collaboratori.

Techyon Women Value Company

Techyon è da sempre attenta al gender gap: le sue strategie concrete e innovative assicurano a tutti i collaboratori pari opportunità di carriera, supportando il work life balance. Tutto ciò ha portato alla nomina di Women Value Company 2021 – Inclusione, talento femminile e parità di genere.