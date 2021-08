Ilaria Di Nino torna con “My music tonight”

Ilaria Di Nino in radio con il nuovo singolo “My music tonight”, disponibile anche negli store, sulle piattaforme digitali e con il video su Youtube

In radio, disponibile negli store, sulle piattaforme digitali e il video su Youtube, “MY MUSIC TONIGHT” il singolo dell’estate 2021 di Ilaria Di Nino (IDN Music).

“My Music Tonight”, è un brano dalle sonorità Electro/Dance, scritto e composto dalla giovane cantautrice Ilaria Di Nino. È considerato dall’Artista come un’estensione di un suo precedente singolo “Amore Cosmico” per le tematiche che accomunano i due brani: la Libertà di vivere ed esprimere se’ stessi e l’Amor Proprio.

“Questo brano – racconta Ilaria Di Nino – è nato recentemente dalla forte esigenza di continuare a liberarmi, a baciare me stessa, a lasciarmi andare e a lasciar andare, a sciogliere ulteriori nodi che ancora oggi risiedono dentro me: un continuo viaggio di crescita personale per migliorarsi, accettarsi e ricordarsi che dobbiamo innamorarci di noi stessi ogni giorno (I’m in Love again cause it’s me, my sound and myself / sono di nuovo innamorata perché sono io, il mio suono e me stessa); ecco perché questo brano rappresenta per me il cambiamento e il beat dance ed elettronico, così carico e ballabile, è capace di trasportare in questa dimensione liberatoria proprio per godersi il momento e scrollarsi di dosso le tensioni, le negatività e i pensieri limitanti. “My Music Tonight” rappresenta un motto di vita, il mio nuovo motto di vita: “La mia Musica”(My Music) è una metafora per intendere che si cambia rotta ovvero Musica e sono pronta a fare a modo mio e ad amarmi sempre più; “Stanotte” (Tonight) perché ho imparato ad accettare anche le notti più buie della mia vita e di me stessa eliminando il rumore di fondo e sprigionando la forza delle mie onde sonore che ho acquisito proprio grazie a loro: la nostra vita è solo nostra e siamo noi a doverla scrivere tralasciando tutto ciò che limita la nostra realizzazione e noi stessi, facendo del bene a noi e nel contempo agli altri”.

Qui il video: https://youtu.be/5JheMuzDvng

Il Video di “My Music Tonight”, più che raccontare una storia, vuole rappresentare i concetti chiave del brano ovvero quello della Libertà nel vivere chi siamo e come siamo e quello dell’Amor Proprio. La nostra vita è solo nostra, ognuno di noi ha il diritto di viverla come meglio crede e aspira: siamo noi i “Creator” di essa e non dobbiamo dare a nessuno la possibilità di vivere al nostro posto; per fare questo non abbiamo bisogno di nessuno, come cita il testo: I need nobody / non ho bisogno di nessuno, ma solo della nostra volontà e amore verso noi stessi per conoscerci, capirci, rispettarci, migliorarci e imparare a convivere con le nostre notti buie per non farci mai più influenzare da esse. Ognuno di noi è unico e irripetibile, ognuno di noi può fare la differenza e potrà farla solo quando sarà libero e felice nella sua stessa pelle trasferendo questa grande forza ed energia positiva anche agli altri.

BIOGRAFIA

Ilaria Di Nino giovane cantautrice italiana indipendente ha nella sua musica, dal sound fresco ed accattivante e di espressione internazionale, un timbro vocale profondo, avvolgente e coinvolgente. Nonostante la giovane età, grazie al suo stile inconfondibile, alla sua preparazione e al suo animo sensibile ma allo stesso tempo grintoso ed eclettico, Ilaria, può vantare già numerose importanti esperienze live che l’hanno portata a condividere il palco con i volti più noti dello spettacolo e a seguito delle quali le vengono conferiti per ben due volte il premio internazionale “Il Cavallino d’oro” e il premio internazionale “Reggia d’oro di Caserta”. Nel 2019, tra i vari impegni nel mondo dello spettacolo, inizia ufficialmente il suo percorso musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note”. Nel luglio dello stesso anno, ha avuto l’enorme privilegio di essere invitata ad esibirsi, in rappresentanza della sua terra, l’Abruzzo, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quella che è stata una Cerimonia che rimarrà nella Storia, evento che, nel recente febbraio 2021, la porta a partecipare ospite di Amadeus a “I soliti ignoti” su Rai 1. Ha pubblicato anche “Amore Cosmico” e per il singolo “Savior” è uscito, per la regia di Stefano Reali, il video che vede la presenza di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. Esce il 2 luglio il nuovo singolo per l’estate 2021, quella della ripartenza, “MY MUSIC TONIGHT”.

LINK

https://www.facebook.com/IlariaDiNinoOfficial/

https://www.instagram.com/ilariadinino/

https://artists.spotify.com/c/artist/6OQTRmJ6jq1TAW7cl7HYxc/profile

https://www.youtube.com/user/IlariaDiNino

https://twitter.com/Ilariadinino

https://www.tiktok.com/@ilariadinino