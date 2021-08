Consigli per scegliere il miglior casinò online

Molti sono gli appassionati di poker, roulette, online blackjack e slot machine già veterani nell’ambito delle sale giochi virtuali, ma sono sempre di più anche coloro che si sono avvicinati da poco al gioco d’azzardo. Come orientarsi in questi casi nel mare di siti di casinò presenti sul web?

Spesso è davvero un dilemma decidere dove investire i propri soldi e il proprio denaro, ma ci sono delle semplici indicazioni da seguire per essere sicuri di trovarsi di fronte a un sito affidabile. Ovviamente, come durante ogni scelta, non bisognerebbe mai tralasciare quelle che sono le proprie esigenze e preferenze personali!

Qui di seguito abbiamo stilato un elenco che include alcuni degli elementi principali da considerare quando si desidera scegliere il miglior casinò online. Si tratta sicuramente di uno strumento utile ai giocatori alle prime armi, ma ne potranno beneficiare senza dubbio anche i più esperti, per scoprire se le sale giochi virtuali che frequentano abitualmente fanno davvero al caso loro.

Ecco quali sono gli elementi da prendere in considerazione in fase di scelta di un casinò online:

1) Bonus di benvenuto in fase di registrazione

I bonus di benvenuto sono un elemento importante per le sale giochi virtuali che desiderano accogliere i nuovi giocatori dando un’ottima impressione di sé e di ciò che possono offrire. Esistono diverse tipologie di questi bonus, ma ciò che è importante è che siano attraenti per i giocatori, in modo da saperne catturare l’attenzione con promozioni e iniziative interessanti.

2) Servizio clienti nella propria lingua

Al giorno d’oggi il servizio clienti è un elemento fondamentale per tutte le aziende che decidono di operare online. Non possedendo una sede fisica, per i clienti di queste ultime è importante potersi mettere in contatto con del personale qualificato al momento del bisogno, sia tramite telefono che via e-mail e, addirittura, chat. Nel migliore dei casi, in un casinò online questo servizio dovrebbe essere disponibile 24/7, nonché in diverse lingue, per consentire a persone provenienti da ogni angolo del pianeta di esprimere al meglio le loro richieste.

3) Vasta selezione di giochi e scommesse

La selezione di giochi messi a disposizione da un buon casinò online è un elemento da non sottovalutare. Oggigiorno ne esistono davvero di ogni tipo: da quelli più classici, come le slot machine, il poker, il baccarat o il blackjack, a tutte le nuove fantasiose versioni di ciascuno di essi, fino alle innovazioni nel campo della realtà virtuale e dei casinò live. I migliori casinò online sono sempre al passo con i tempi e dispongono di una grande varietà di giochi: ce ne è davvero per tutti i gusti.

4) Provenienza sicura dei giochi

Oltre ad accertarsi che il casinò online prescelto offra una vasta selezione di giochi, prima di registrarsi bisognerebbe anche assicurarsi che questi vengano sviluppati secondo dei parametri regolamentati. Essere certi che i giochi siano stati sviluppati da fonti affidabili è una garanzia necessaria per chiunque voglia evitare di incorrere in ogni genere di rischio di tipo telematico.

5) Grafica accattivante e navigazione semplice

Tra i vari elementi che consentono di scegliere il casinò più adatto alle proprie necessità non bisogna sicuramente tralasciare il lato estetico. La grafica rappresenta anche la vetrina sul web di un casinò e ne determina la prima impressione. Lo stesso vale per la facilità di navigazione, che deve risultare sempre fluida e facilmente intelligibile per migliorare l’esperienza di gioco a utenti con diversi gradi di esperienza e connessi da diversi e tipologie di dispositivi.

6) Licenza dell’AAMS (o dal corrispettivo ufficiale in un altro Paese)

I casinò online provvisti di licenza rilasciata dall’AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), oppure di una licenza ottenuta da un ente di pari entità con sede in un altro Paese, rispettano delle regole ben definite e garantiscono ai propri utenti il massimo della trasparenza durante il gioco e in caso di vincita. Inoltre, offrono tante funzionalità molto attraenti per i giocatori alle prime armi, come promozioni e bonus di benvenuto, oppure la possibilità di cimentarsi gratuitamente con i vari giochi grazie alle versioni demo.

7) Giochi in live streaming

I casinò live e i giochi in live streaming sono il trend del momento e ogni casinò online che si rispetti dovrebbe offrire ai propri giocatori l’opportunità di sfidare i propri avversari dal vivo in una sala giochi virtuale condivisa. Se un casinò online dispone di questa funzionalità, significa anche che è al passo con i tempi e che è in grado di garantire delle esperienze di gioco sempre all’avanguardia.

8) Promozioni convenienti

Sono numerosissime le promozioni messe a disposizione dai casinò online che cercano di andare incontro a ogni tipo di cliente: da quelli già fidelizzati, che spesso possono usufruire di bonus VIP senza deposito, ai principianti, che potranno sfruttare a proprio favore i bonus di benvenuto. Altri tipi di promozioni offerte dai casinò online affidabili sono spesso quelle settimanali o mensili, che premiano diverse categorie di clienti.

9) Metodi e condizioni di pagamento

I metodi di pagamento di un casinò online devono essere sempre elencati in maniera trasparente. Inoltre, è necessario che essi siano sicuri e riconosciuti a livello internazionale, come per esempio PayPal e i portafogli elettronici. Anche le condizioni di pagamento devono essere dichiarate apertamente, per consentire agli utenti di prendere decisioni ponderate senza incorrere in brutte sorprese.

10) Versione mobile

Oggigiorno la versione mobile di un sito di casinò online è necessaria per garantire ai gambler un’esperienza di gioco flessibile e agevole, che non risulti mai limitata. La versione mobile del casinò online deve inoltre essere ottimizzata per la visualizzazione da smartphone o tablet, per non compromettere la resa della giocata.

11) Cercate i vostri giochi preferiti

Un ulteriore dettaglio da non sottovalutare quando si vuole scegliere un casinò online è assicurarsi che i vostri giochi preferiti siano presenti tra quelli offerti dal sito. Sicuramente, nel caso non lo fossero, avreste modo di scoprirne di nuovi e altrettanto avvincenti, ma è importante non sottovalutare mai i propri desideri.