Bronchite batterica: ciclo di amoxicillina-clavulanato poco efficace

Ciclo esteso di amoxicillina-clavulanato poco efficace contro la bronchite batterica protratta nei bambini secondo nuove ricerche

Un ciclo esteso di terapia con amoxicillina-clavulanato nei bambini con tosse cronica umida (o grassa) ha aumentato il tempo libero dalla tosse, ma non ha portato a una cura clinica della possibile bronchite batterica protratta, secondo i risultati di uno studio pubblicato su Lancet Respiratory Medicine.

I bambini (N=106) con sospetta bronchite batterica protratta sono stati arruolati per questo studio randomizzato a 2 bracci, a gruppi paralleli, in doppio cieco e controllato con placebo condotto in 4 centri in Australia tra il 2017 e il 2019. Stratificati per età, i bambini sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 4 settimane di terapia attiva (n=52) o 2 settimane di terapia attiva e 2 settimane di placebo (n=54). I bambini hanno ricevuto amoxicillina da 25 a 35 mg/kg due volte al giorno. A 28 giorni, i bambini sono stati valutati per la cura clinica, che è stata definita come un miglioramento superiore al 75% nei punteggi della tosse o un’assenza di tosse per almeno 3 giorni. Le recidive e la qualità della vita associata alla tosse (PC-QoL) sono state valutate a 6-7 mesi.

L’età mediana dei bambini nei gruppi di 4 e 2 settimane era di 2,2 anni (intervallo inter quartile [IQR], 1,3-4,1) e 1,7 anni (IQR, 1,2-3,8), rispettivamente; il 64% e il 57% erano maschi, il 14% e il 9% erano di etnia indigena, la tosse era stata presente per una mediana di 21,4 (IQR, 9,2-39,8) e 15,1 (IQR, 8,6-30,0) settimane e il 40% e il 54% avevano usato antibiotici per la tosse, rispettivamente.

Tra i bambini che sono stati valutati per un’infezione batterica, sono stati rilevati Moraxella catarrhalis (n=7), Streptococcus pneumoniae (n=4), Staphylococcus aureus (n=2), S. aureus resistente alla meticillina (MRSA; n=1), e Haemophilus influenzae (n=1).

La cura clinica al giorno 28 è stata raggiunta dal 62% dei partecipanti nella coorte di 4 settimane e dal 70% dei partecipanti nella coorte di 2 settimane (rischio relativo aggiustato [aRR], 0,87; 95% CI, 0,60-1,28; P =,49).

Al giorno 28, S aureus (n=3), MRSA (n=5), M catarrhalis (n=4), e S pneumoniae (n=1) erano ancora presenti tra alcuni bambini.

Il tempo medio di esacerbazione della tosse umida era di 150 giorni (IQR, 38-181) per il trattamento più lungo e 36 giorni (IQR, 15-181) per il ciclo antibiotico più breve (hazard ratio aggiustato [aHR], 0.47; 95% CI, 0.25-0.90; P =.02). La recidiva a 6 mesi è stata osservata nel 53% dei partecipanti nel gruppo di 4 settimane e nel 74% dei partecipanti nel gruppo di trattamento di 2 settimane (aOR, 0,39; 95% CI, 0,14-1,04; P =0,07).

Al giorno 28, la PC-QoL era significativamente migliorata di 1,9 punti dal basale (IQR, 1,1-3,1) e 2,1 punti (IQR, 1,3-3,1) per i cicli di antibiotici lunghi e brevi, rispettivamente. A 7 mesi, i punteggi PC-QoL erano invariati (aRR, 0,1; 95% CI, -1,0 a 1,2; P =0,91).

Un totale di 104 bambini ha riportato eventi avversi, che non differivano sulla base del ciclo di antibiotico (P =.57). Alcuni bambini non hanno completato lo studio a causa di eventi avversi (n=8) e scarsa risposta al trattamento (n=4).

Lo studio presenta alcuni limiti tra cui le differenze tra le coorti, in quanto i bambini nel gruppo di 4 settimane tendevano ad essere più grandi d’età ed erano stati in numero minore precedentemente trattati con antibiotici. Questi fattori possono indicare che questi soggetti avevano una malattia più grave, che poteva influenzare la risposta al trattamento.

Gli autori dello studio hanno concluso che un ciclo più lungo di amoxicillina-clavulanato non ha portato a più guarigioni cliniche tra i bambini con tosse umida cronica e sospetta bronchite batterica protratta.