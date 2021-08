Astronomi per una notte al Bosco di San Francesco

Al Bosco di San Francesco di Assisi una rassegna di osservazioni della volta celeste in compagnia di esperti nella magica atmosfera dei Beni FAI aperti di notte

Si perde nella notte dei tempi l’origine della scienza più antica del mondo, quella che ha dato impulso alle prime riflessioni teoretiche insieme alle predizioni sul destino degli uomini. Ancora oggi, questo universo tanto misterioso non cessa di destare stupore e aspettativa, emozioni che stanno alla base del pensiero filosofico e di ogni creazione artistica, al punto che la stessa etimologia della parola “desiderio” evoca una “nostalgia di stelle” squisitamente esistenziale.

E anche quest’anno, per tutti gli appassionati di astronomia come per gli animi romantici, molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apriranno in notturna in occasione delle “Sere FAI d’Estate” con una rassegna di osservazioni astronomiche all’aria aperta, nella magica atmosfera dei loro parchi e giardini, lontano dalle luci e dal clamore cittadini. I primi appuntamenti sono attesi già per il mese di luglio e si susseguiranno per tutta l’estate, in particolare in occasione della suggestiva Notte di San Lorenzo martedì 10 agosto.

Al Bosco di San Francesco, Bene del FAI ad Assisi (PG), sabato 7 e 14 agosto è in programma un’osservazione astronomica guidata dagli esperti del gruppo StarLight, che condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, una breve lezione introdurrà al fenomeno astronomico delle Perseidi tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, opera di land art creata da Michelangelo Pistoletto, si potrà partecipare alle vere e proprie osservazioni della volta celeste. Si raccomanda al pubblico di munirsi di torcia, scarpe comode e un plaid per sdraiarsi sotto le stelle.

I bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare inoltre a un laboratorio ludico didattico.

Biglietti: Intero € 12; Ridotto e Iscritti FAI € 8; per chi si iscrive al FAI in loco gratuito.

Prenotazione obbligatoria su www.serefai.it.

“Astronomi per una notte” fa parte del calendario di “Sere FAI d’Estate”.

