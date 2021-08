The Weeknd reciterà in una serie Tv

Il cantante The Weeknd diventa attore: reciterà in una serie scritta insieme a Sam Levinson, il creatore di “Euphoria” e regista di “Malcom & Marie”

La creatività di The Weeknd non ha limiti. Il cantautore è al lavoro su una serie tv che lo vedrà anche protagonista. Il titolo scelto è “The Idol” e la piattaforma che la manderà in onda è HBO. Il cantautore, in attesa di girare il mondo nel 2022 con il suo “After Hours Tour”, sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Sam Levinson, il creatore di “Euphoria” e regista di “Malcom & Marie”.

La trama

Secondo quanto trapelato dai siti americani, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “The Idol” racconta la storia di una cantante pop che inizia una relazione con un enigmatico proprietario di club di Los Angeles, che in realtà è il leader di una setta segreta. Al momento, non esistono altri dettagli se non la conferma ufficiale da parte di The Weeknd che sui social ha pubblicato l’articolo di Variety che dava la notizia.