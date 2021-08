Olimpiadi Tokyo 2020: l’Italia del ciclismo su pista è da urlo

Olimpiadi Tokyo 2020: clamorosa impresa del quartetto azzurro del ciclismo su pista. Nell’inseguimento a squadre arrivano il record del mondo e la medaglia d’oro

Quartetto azzurro spaziale: vince un oro pazzesco, realizzando il nuovo record del mondo. Arriva dunque dal ciclismo su pista la 30esima medaglia tricolore a Tokyo 2020.

La squadra azzurra dell’inseguimento – composta da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna (nella foto del sito ufficiale del CONI) – e diretta da Marco Villa, ha chiuso la finale con il tempo di 3:42:032, davanti alla Danimarca campione del mondo in carica (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, i primi a scendere sotto i 3:45:00 nel 2020) argento in 3:42:198. Gara incredibile, culminata con l’ennesima rimonta da impazzire. Il quartetto azzurro infatti a tre giri dal termine era sotto di oltre 8 decimi.

L’ultima medaglia olimpica, nella specialità, era arrivata a Messico ’68, grazie al bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio Morbiato, mentre l’ultimo oro era datato Roma ’60 e portava la firma di Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.

GLI ALTRI RISULTATI DEGLI ITALIANI

NUOTO DI FONDO

Non è stata una buona giornata per Rachele Bruni. L’azzurra nell’Odaiba Marine Park ha disputato la 10 km in acque libere giungendo 14ª in 2h02:10.2.

CANOA VELOCITA’

Manfredi Rizza si è qualificato per la semifinale del K1 200 vincendo la quarta batteria con 34.867. Francesca Genzo, impegnata oggi nel K1 500, con il 7° posto in batteria (1:59.712), ha disputato i quarti di finale chiudendo al 5° posto (2:01.744) senza passare il turno. Luca Beccaro e Samuele Burgo nella seconda batteria del K2 1000 metri hanno concluso al 4° posto (3:28.047), mentre nei quarti di finale con la 3ª (3:12.667) posizione raggiungono la semifinale.

ATLETICA

Paolo Dal Molin ha concluso la semifinale al 12° posto con 13.40 tempo non sufficiente per accedere alla finale dei 110 ostacoli.

VELA

Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò hanno chiuso al 7° posto in medal race e in sesta posizione generale la gara del 470 ai Giochi.

TUFFI

Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma entra in semifinale con il 15° posto (291.05) mentre, a cusa dei bassi punteggi nei primi tuffi, non raggiunge il passaggio di turno Noemi Batki 27a (226.95).

PALLAVOLO

Termina ai quarti di finale il cammino olimpico della nazionale femminile. Le azzurre, guidate da Davide Mazzanti, sono state sconfitte dalla Serbia 3-0 (21-25;14-25;21-25).