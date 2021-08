“Moneygram” è il nuovo singolo di Maruego

Fuori su tutte le piattaforme digitali MONEYGRAM, il nuovo singolo di MARUEGO, prodotto da Slembeatz per La Crème Records e distribuito da The Orchard

Il rapper originario di Berrechid, Marocco, a quattro mesi dalla pubblicazione del singolo Terra Bruciata con cui ha inaugurato una nuova e prolifica fase produttiva, è pronto a tornare con un nuovo brano personale, ricco di riferimenti alle esperienze passate che lo hanno reso la persona di adesso. Moneygram indaga il rapporto dell’artista con la propria famiglia, ma anche quello con la musica e con la vita di tutti i giorni in cui, tra alti e bassi, al primo posto ci sono da sempre i propri valori e la propria indipendenza.

Dal suo primo album ufficiale, Che ne sai, pubblicato nel 2014, con le proprie qualità e le produzioni del duo multiplatino 2nd Roof l’artista si è imposto nella scena musicale italiana con nuovi standard di sonorità e tematiche. Brani come Cioccolata, in collaborazione con Caneda – con più di 3 milioni di views su YouTube – hanno segnato una svolta nel genere Urban, completandosi con prove più introspettive come il mood riflessivo della title track.

Che ne sai è seguito da altri due progetti solisti pubblicati negli ultimi anni, MITB e Tra Zenith e Nadir. Con MONEYGRAM il rapper aggiunge in questo 2021 un nuovo tassello al suo percorso, lungo il quale arriveranno altre interessanti sorprese.

– Maruego “Questo brano è uno sfogo personale in merito alla mia condizione attuale che, nonostante il successo, non è cambiata rispetto a prima. Ho desiderato parlare della mia comunità, in particolare di ciò che la caratterizza, che mi ha portato ad essere quello che sono oggi .”

BIO Maruego, nome d’arte di Oussama Laanbi, è nato a Berrechid il 18 maggio 1992 ed è un rapper di origine marocchine cresciuto a Milano. Nel 2013 pubblica il singolo Criminale e viene notato dal rapper e produttore Guè Pequeno. Nel 2014, insieme ai 2nd Roof pubblica il disco Che ne sai, da cui è estratto il rinomato brano Cioccolata. Nel maggio 2015 firma per l’etichetta Carosello Records e pubblica il singolo Sulla stessa barca, che gli permette di esibirsi insieme a Emis Killa, Guè Pequeno, Marracash e Sfera Ebbasta sul palco dell’Expo di Milano davanti ad un pubblico di 25.000 persone. Il 6 luglio 2015 pubblica il disco MIBT, al quale, due anni dopo, segue il suo terzo disco Tra Zenith e Nadir, pubblicato il 16 giugno 2017. Nel maggio 2018 annuncia la sua uscita da Carosello e la nascita della sua etichetta indipendente, La Crème Records. Pubblica, inoltre, il libro autobiografico Autotune per Giunti Editore, scritto insieme a Davide Piacenza. Dopo un periodo di assenza, nel febbraio 2020 pubblica diversi brani, fra cui il singolo NCCAPM.

Nel 2021 pubblica Terra Bruciata, brano che preannuncia l’uscita di un nuovo album previsto per metà luglio e prodotto con la sua etichetta discografica, distribuito da The Orchard. Ora esce Moneygram, il suo nuovo singolo prodotto da Slembeatz.