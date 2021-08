“Lasciami andare” è il nuovo singolo di Max Rasa

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Lasciamo andare”, il nuovo singolo di Max Rasa che suona come un inno alla libertà

Fuori “Lasciami andare”, il nuovo singolo di Max Rasa che inneggia alla libertà ritrovata e riconquistata come valore assoluto della vita.

In un momento dove tutto è messo in dubbio, un momento sterile delle idee, dove ogni cosa sembra un’assurdità nel quale ti senti in gabbia fisicamente e psicologicamente, ecco che nasce dal di dentro il desiderio di partire, viaggiare. “Lasciami Andare”, suona come una metafora suggestiva volta a scoprire il mondo reale e al tempo stesso il sé “risvegliato” nel profondo.

Il viaggio non è rinuncia, né fuga, ma è nuova possibilità di vivere in maniera diversa, e avventurosa, strappandoti dalla routine quotidiana. “Viaggiare liberi non per fuggire da dove si parte, perché ogni confine di fa sentire parte del mondo”.

Il video è stato girato a Venezia che, nella sua unicità, rappresenta per l’artista bellezza e libertà.

Note biografiche

Veneziano, Max Rasa è un cantante e autore di canzoni. Lui dice di sé: “Non vivo di musica, ma la musica è la mia vita”. Attualmente è il front man della “Cani Bastardi Band”, con un progetto pop rock, finalisti quest’anno (2021) di Sanremo Rock e Trend Festival che si terrà al teatro Ariston di Sanremo.

Collabora con il noto musicista Michele Bonivento il quale è suo arrangiatore e produttore artistico ufficiale.

Ama scrivere poesie e pensieri che lo aiutano poi, attraverso la composizione a trasformare un’idea in una canzone.Il 2 aprile 2021 esce con il singolo “Vuoto Apparente”.

Il 12 maggio fa uscire un secondo singolo dal titolo “Sta cambiando”.

