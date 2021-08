Il doppio singolo di Guido Brualdi completa il libro a fumetti

La nuova Stagione di Guido Brualdi: un doppio singolo disponibile online sulle piattaforme streaming completa il libro a fumetti

Stagione e la sua B-side Sassi e Maree formano il nuovo doppio singolo di Guido Brualdi, giovane cantautore e fumettista pesarese fresco di pubblicazione di Stagione (3 giugno 2021, Edizioni BD), la sua prima graphic novel, omonima e complementare a queste due canzoni. In questi brani il songwriting psichedelico di Guido si fa più ruvido e scuro per sottolineare le contraddizioni della più amata delle stagioni.

Sassi e maree è l’arrivo dell’estate piena, con la sua calura prepotente rappresentata dal ruggito della chitarra elettrica sullo sfondo. Giorni passati con i piedi piantati nella sabbia, mentre le onde danzano con la spiaggia in un movimento ipnotico. In Stagione invece il mantra si fa più morbidamente acustico ma allo stesso tempo più frenetico, aspettando che torni Settembre, il tramonto di ogni estate, i colori virano verso un arancione ed un rosso quasi irreali. Le serate con gli amici, i giorni di festa, i momenti con Luciana: perché per apprezzare i momenti migliori dobbiamo attendere che ci vengano portati via?

Guido Brualdi sarà in tour insieme al cantautore viterbese Adult Matters per presentare libro e singoli con un live acustico che comprenderà anche una sorta di spettacolo di stand up comedy.