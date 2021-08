I Santamarya online con il nuovo videoclip

“Nessuno ricorda niente” è il nuovo video dei Santamarya, con la regia di Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda). Desirò, che ha firmato tutti i video della band, è stato finalista a Cortinametraggio e al PIVI 2020 proprio “Fantasmi” e “Cooper” (in co-regia con Cristiano Pedrocco), due dei singoli che hanno anticipato l’uscita dell’omonimo EP d’esordio, avvenuta a maggio.

Il brano, ultimo estratto dall’EP, è viaggio nei ricordi dei ragazzi di provincia, tra illusioni e speranze che cambiano. Una memoria delle piccole cose quotidiane che cerca di sopravvivere in un mondo in cui tutto corre troppo velocemente.

“Nessuno ricorda niente è un video leggero e poetico, che racconta un piccolo momento di felicità. spensieratezza e libertà di una coppia che non ha nulla da dirsi se non godersi quel preciso momento assieme”, racconta il regista. “Due innamorati escono da una festa in maschera e si avviano, vestiti da Elvis e da David Bowie, verso la macchina. Sono ubriachi, felici e spensierati, non smettono di scherzare, baciarsi e ballare sulle note della canzone dei Santamarya.”

SANTAMARYA | BIOGRAFIA

Santamarya è casa nostra, un luogo nascosto e bellissimo. Tra campagne sterminate e poesia urbana.

Artisti della Settimana per Discovered di MTV New Generation, vincitori del MEI Superstage come miglior band emergente del 2020 e finalisti di Primo Maggio Next, i Santamarya sono originari della Tuscia viterbese e da sempre parlano dei profumi della provincia, unendo i colori delle campagne laziali con suoni ricercati. I loro testi si nutrono della migliore tradizione cantautorale italiana e indossano suoni internazionali.

Hanno presentato il loro progetto a Radio1 Music Club, Radio1 Sport e Radio2 Esordi, e i singoli che hanno anticipato l’uscita di “Nessuno ricorda niente” sono entrati in rotazione a Radio2Indie e molte radio fm su tutto il territorio nazionale.

Il 21 maggio esce “Nessuno ricorda niente”, l’EP d’esordio, che vede la produzione artistica di Giorgio Maria Condemi e la partecipazione di artisti come Cesare Petulicchio, Roberto Martinelli (Zucchero, Gino Paoli), Carmine Iuvone e Nadja Maurizi (Bottega Glitzer). Il mini-disco è stato registrato e mixato allo StraStudio di Roma da Giovanni Istroni e masterizzato al Synthesis Recording Studio da Andrea Corvo.

La regia di tutti i video, pubblicati in anteprima da Billboard, Fanpage e The Parallel Vision, è di Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda), finalista a Cortinametraggio e al PIVI 2020 con i videoclip di “Fantasmi” e “Cooper” (in co-regia con Cristiano Pedrocco).