Previsioni meteo 3 agosto 2021: al Sud caldo da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 3 agosto 2021: l’Italia continua a essere divisa in due con fresco e temporali al Centro-Nord e caldo africano al Sud

Dopo il passaggio d’aria fresca in Italia stiamo vivendo un inizio di agosto decisamente più fresco rispetto alle medie stagionali almeno al Centro-Nord. Discorso opposto al Sud e sulle Isole Maggiori, dove l’anticiclone nordafricano continua a soffiare aria calda e umida con temperature superiori ai +40°C. Lo scenario meteo sulla nostra Penisola anche nella giornata di oggi non presenterà variazioni di rilievo, con clima più instabile al settentrione e caldo al Sud. Due – Campobasso e Catania – le città da bollino rosso come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni il quadro resterà pressoché immutato con il caldo africano che insisterà al Sud e Isole maggiori. Previsti nuovi picchi anche superiori ai +40°C specie su Sicilia e Sardegna. Il Nord e le regioni del Centro saranno invece più esposti a correnti fresche e instabili: attese piogge e temporali.

Intanto per oggi, martedì 3 agosto 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge solo sulle Alpi, maggiori schiarite sulla Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi ma anche sulle alte pianure, più asciutto altrove. In serata residue piogge su Lombardia e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nubi in transito alternate a schiarite con isolate piogge possibili sul basso Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità sparsa e spazi di sereno ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana sole prevalente in mattinata su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti con qualche pioggia sulla Sardegna e sui settori interni della Campania. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con alternanza tra nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo asciutto con ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione, nubi in aumento al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

