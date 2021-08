Philip Morris punta all’acquisizione di Vectura

Philip Morris International raddoppia le ambizioni farmaceutiche e punta ad acquisire Vectura, specializzata in farmaci per via inalatoria e trasformata in CDMO

Dopo aver raggiunto un accordo da 813 milioni di dollari per la società di somministrazione orale di farmaci Fertin Pharma, il produttore di Marlboro Philip Morris International sta raddoppiando le sue ambizioni farmaceutiche con l’intenzione di acquisire Vectura, specializzata in farmaci per via inalatoria e in attività di contract manufacturing (CDMO).

Philip Morris si è allineata con il consiglio di amministrazione di Vectura per acquisire la società per 852 milioni di sterline (1,2 miliardi di dollari) in contanti. L’accordo mette gli azionisti di Vectura in linea per ricevere 150 pence per azione, segnando un premio del 46% sul prezzo di chiusura di 103 pence della società il 25 maggio, ha detto Philip Morris in un comunicato.

Aggiungendo un recente pagamento del dividendo nel mix, Vectura ha detto che l’affare è valutato a circa 1,045 miliardi di sterline (circa 1,45 miliardi di dollari). La vendita dovrebbe chiudersi nella seconda metà dell’anno.

Vectura ha 13 prodotti inalati sul mercato e ha generato 191 milioni di sterline (circa 245 milioni di dollari) nelle vendite del 2020, ha detto Philip Morris. Negli ultimi anni, Vectura si è anche reinventata come CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) con l’ingresso del veterano di Catalent Will Downie come CEO alla fine del 2019. Nell’ambito dell’accordo proposto, le aziende mirano a forgiare una pipeline di prodotti da prescrizione e da banco, ha detto Philip Morris.

La mossa segue il lancio di febbraio della nuova strategia di Philip Morris denominata “Beyond Nicotine“, in base alla quale il gigante del tabacco mira ad andare oltre le vendite di sigarette e in campi come il delivery di farmaci respiratori e “selfcare wellness”.

Philip Morris punta su “Beyond Nicotine” per ottenere almeno 1 miliardo di dollari di entrate nette entro il 2025, ha detto il CEO Jacek Olczak in una dichiarazione.

Ma Philip Morris non è l’unico pretendente di Vectura. L’azienda alla fine di maggio ha detto di aver accettato un’offerta di acquisto da parte dell’importante società di investimenti sanitari The Carlyle Group. Alla luce della “proposta superiore” di Philip Morris per azione Vectura, gli amministratori di Vectura hanno intenzione di raccomandare agli azionisti di accettare l’offerta di Philip Morris, ha detto la società nel suo comunicato.

L’offerta di Philip Morris di 150 pence per azione segna un aumento del 10% circa rispetto all’offerta ex-dividendo di Carlyle di 136 pence, ha detto un portavoce di Vectura via e-mail.

Da parte sua, Carlyle dice che sta “considerando le sue opzioni” e farà un altro annuncio lungo la linea, potenzialmente segnalando una prossima guerra di offerte.

La diversificazione è già inziata con Fertin Pharma

L’acquisto di Vectura segna la seconda acquisizione pharma di Philip Morris del mese. Il 1° luglio, la Fertin Pharma, specialista della somministrazione orale di farmaci, ha detto di aver accettato un’offerta di acquisto di 5,1 miliardi di corone danesi (813 milioni di dollari) da Philip Morris, che vedrà il gigante del tabacco accedere ai siti di produzione e di R&S in Danimarca, Canada e India, dove la Fertin ha circa 860 dipendenti.

Fertin Pharma è un’azienda privata con oltre 850 dipendenti, le cui attività sono basate in Danimarca, Canada e India. È una delle principali organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (Cdmo), specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di gomme, buste, compresse liquefabili e altri sistemi orali solidi per la somministrazione di principi attivi, inclusa la nicotina, ed è tra i produttori leader di tecnologie per le terapie sostitutive della nicotina (Nrt).

Nel 2020, Fertin Pharma ha generato un fatturato netto di 1,1 miliardi di corone danesi (circa 160 milioni di dollari statunitensi). Il valore della transazione rappresenta un multiplo di circa 15 volte l’Ebitda 2020 di Fertin Pharma. Fertin Pharma era di proprietà del Fondo di investimento globale Eqt e Bagger-Sorensen & Co.

Con l’acquisizione di Fertin Pharma, Philip Morris International ha acquisito un notevole know-how per lo sviluppo, la formulazione e la commercializzazione di piattaforme antifumo nuove ed esistenti, inclusa la capacità di accelerare la propria presenza nella categoria modern oral in rapida crescita, fornendo un’esperienza di consumo superiore attraverso un’ampia gamma di prodotti senza fumo, come bustine e pastiglie di nicotina.

Inoltre sfrutterà le piattaforme di somministrazione orale di Fertin per accedere a una gamma di tecnologie promettenti, complementari all’esperienza di inalazione di Philip Morris International, per prodotti botanici scientificamente comprovati e altri prodotti per il benessere di autocura, comprese soluzioni da banco e integratori che migliorino la qualità della vita delle persone in aree come il sonno, l’energia, la calma e la concentrazione; rafforzerà ulteriormente la propria piattaforma globale di ricerca e sviluppo e le competenze di produzione nelle aree della nicotina e non, attraverso l’integrazione delle competenze delle risorse umane qualificate di Fertin, tra cui 80 scienziati.

Vedendo un futuro più grande nella salute che nel fumo, l’amministratore delegato di Philip Morris, Jacek Olczak, ha annunciato all’inizio di quest’anno che stava innescando un allontanamento dal tabacco e dalle alternative al fumo che l’azienda commercializza verso le terapie inalatorie.

“Il mercato dei prodotti terapeutici per via inalatoria è grande e in rapida crescita, con un potenziale significativo di espansione in nuove aree di applicazione”, dice Olczak. “PMI ha l’impegno verso la scienza e le risorse finanziarie per permettere al team esperto di Vectura di eseguire un’ambiziosa visione a lungo termine”.