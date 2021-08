Occhiali: arriva la collezione Ray-Ban True Blue

In vendita i sei modelli della collezione Ray-Ban True Blue in edizione limitata: le lenti blu assicurano una percezione più realistica dei colori

Ray-Ban, leader mondiale dell’occhialeria da sole e da vista, saluta l’arrivo dell’estate con una capsule collection che comprende sei modelli leggendari.

Con la collezione True Blue l’estate si tinge dei colori del cielo e del mare. Ognuno dei suoi iconici occhiali, infatti, ha lenti blu e montature o dettagli azzurri, garanzia di un look perfetto per la stagione, che non passa certo inosservato. Classica ma al tempo stesso accattivante, la collezione si dimostra un vero must dell’estate 2021.

Rendendo omaggio all’essenza intramontabile di Ray-Ban, comprende modelli iconici dall’estetica più che mai autentica. Da Aviator, simbolo fin dal 1937 di una libertà che non conosce confini, a Wayfarer, lanciato negli anni ’50 e apprezzatissimo da sognatori, avventurieri e leggende della cultura pop, passando per la spensieratezza degli anni ’70 incarnata dalle geometrie oversize e dal carattere deciso di Iverness e Square 1973, fino a Round e Wayfarer II, direttamente dai mitici anni ’80.

Tutte queste icone Ray-Ban sono dotate di lenti in cristallo durevoli e resistenti ai graffi, che ottimizzano il contrasto e offrono una visione nitida e omogenea.

Ideali in qualsiasi condizione, le lenti blu assicurano una percezione più realistica dei colori e riducono l’affaticamento oculare.

La collezione è disponibile da luglio 2021 su Ray-Ban.com e nei punti vendita di tutto il mondo.