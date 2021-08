“Limiti” è il nuovo singolo di Virginia Mai

Disponibile online sulle piattaforme streaming Limiti, il nuovo singolo di Virginia Mai, il secondo del progetto solista della cantautrice milanese

Fuori Limiti, il nuovo singolo di Virginia Mai, il secondo del progetto solista della cantautrice milanese. Un nuovo capitolo che ci fa addentrare sempre di più in un mondo nuovo, tra sfumatore R’n’B, influenze Nu Soul e movenze pop. Un atipico e andante singolo estivo che descrive, una storia, un incontro dove ci si studia, chiedendoci se ci può fidare anche se ormai forse è troppo tardi…

BIO:

Virginia Mai è una cantautrice e musicista Pop – R’n’B milanese. Cresciuta tra studi di musica, una laurea in canto Jazz, concerti per l’Italia e per l’Europa, solo dopo un’esperienza musicale londinese e un anno di vita sul Naviglio esplode in lei l’esigenza di raccontare la sua storia fino ad oggi attraverso le sue parole e la sua musica; da qui nasce e prende vita il suo primo EP, pensato in inglese ma scritto in italiano.

https://www.instagram.com/virginia.mai/?hl=it

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3erk9Mx