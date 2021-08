Le strade del fumetto a Napoli dedicata a Nespolino

A Napoli fino al 23 settembre la mostra “Le strade del fumetto” dedicata ad Alessandro Nespolino: appuntamento allo Slash+

Dopo lo stop imposto dalla pandemia torna la collaborazione tra Spaccanapoli Online e COMICON. La webzine di eventi e il Salone Internazionale del Fumetto, infatti, dedicano a Napoli, al vincitore dell’edizione 2019 del Premio Spaccanapoli, Alessandro Nespolino la mostra “Le strade del fumetto“.

Ad ospitare l’esposizione fino a giovedì 23 settembre sarà lo Slash+ di Via Gemito, 20 al Vomero. Ripercorrendo insieme la carriera dell’artista dai suoi esordi, passando per i classici Bonelli e i volumi pubblicati in Francia, fino ad arrivare ad oggi: alla tavola con la quale si è aggiudicato il premio e attorno alla quale è stata allestita questa mostra: “Il posto di ognuno”, tratto dalle trasposizioni a fumetti dei romanzi e dei racconti brevi de Il Commissario Ricciardi edito da Sergio Bonelli a luglio 2018.

Ad impreziosire la mostra, curata da Bruno De Fazio, Giandomenico “Ludwig” Maglione e dalla direzione dello Slash+, ci sarà in anteprima una tavola inedita, tratta dal prossimo volume de Il Commissario Ricciardi, attualmente in lavorazione.

La mostra si inserisce nel circuito eventi COMIC(ON)OFF, che da sempre si propone di portare il Fumetto al di fuori degli spazi ufficiali del Festival, estendendo la manifestazione ad altre zone di Napoli e della Campania per far vivere a tutte le città coinvolte l’emozione di sentirsi la capitale primaverile della Nona Arte.

CHI È ALESSANDRO NESPOLINO

Classe 1971, napoletano, Alessandro Nespolino dopo il diploma in ragioneria, frequenta per due anni la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Dal 1998 al 2005, insegna alla Scuola Italiana di Comix di Napoli, con cui realizza anche un albo della collana Il Teatro di Eduardo a Fumetti (Il sindaco del rione Sanità), La vita del Beato Bartolo Longo a Fumetti, e cura la direzione artistica dell’adattamento a fumetti del racconto Uguale, dello scrittore napoletano Michele Serio.

Dal 2000 lavora per la Sergio Bonelli Editore, per cui realizza albi per le serie: Nick Raider, Brad Barron, Volto Nascosto, Magico Vento e Shanghai Devil.

Nel 2012, realizza lo studio dei personaggi e il primo episodio della serie Adam Wild, della Sergio Bonelli Editore. Dal 2013 è nello staff dei disegnatori di TEX, per cui realizza due storie per la serie regolare e un Maxi Tex. Attualmente è al lavoro, sempre per Sergio Bonelli Editore, nella trasposizioni a fumetti dei romanzi e dei racconti brevi de Il Commissario Ricciardi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA*

Lun – Mar: 10:00 – 18:00,

Mer – Ven: 10.00 – 1:00,

Sab – Dom: 18.00 – 1:00

*gli orari di apertura al pubblico sono suscettibili di variazioni a discrezione della struttura ospitante