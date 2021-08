Le corse più pazze del mondo: fuori “Viaggi in Europa”

Disponibile online “Viaggi in Europa”, il brano che anticipa l’album d’esordio del duo Le Corse più Pazze del Mondo , in uscita per l’etichetta Alter Erebus

‘Viaggi in Europa’ è il brano che anticipa l’album d’esordio del duo “Le Corse più Pazze del Mondo”, in uscita in autunno per l’etichetta Alter Erebus.

L’idea del progetto “Le Corse più Pazze del Mondo” nasce alla fine dell’estate 2020 durante una chiacchierata davanti al camino spento.

Kuschimaru Sama e Pit Coccato hanno già dei progetti musicali indipendenti e avviati in lingua anglosassone; nel corso del tempo hanno scritto anche delle canzoni in lingua madre e decidono di orientarle verso un sound che porta le influenze dei reciproci progetti paralleli: elettronica, progressive, post rock e folk, coniugati in una dimensione straniante e cartoonesca.

“Dopo aver ritrovato una vecchia chitarra classica appartenente a uno zio mai conosciuto, ho fatto uno sforzo immaginativo, immedesimandomi nella vita di questo antenato che purtroppo morì con la sua compagna in un incidente d’auto alla fine degli anni 70 – racconta Luca Pasquino, frontman del duo. Questa canzone è un omaggio, una filastrocca, ma anche una resa dei conti”.

Ascolta il brano sui digital store: https://backl.ink/147185116

BIO

L’idea del progetto “Le Corse più Pazze del Mondo” nasce alla fine dell’estate 2020 durante una chiacchierata davanti al camino spento.

Kuschimaru Sama e Pit Coccato hanno già dei progetti musicali indipendenti e avviati in lingua anglosassone; nel corso del tempo hanno scritto anche delle canzoni in lingua madre e decidono di orientarle verso un sound che porta le influenze dei reciproci progetti paralleli: elettronica, progressive, post rock e folk, coniugati in una dimensione straniante e cartoonesca.

Durante il lockdown del 2020 iniziano a scrivere e arrangiare altri brani che danno forma a un primo lavoro discografico: La Macigno Mobile.

il primo singolo, “Viaggi in Europa”, è fuori per l’etichetta Alter Erebus.