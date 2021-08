Il rapper Cokie canta “Tra le luci del Gargano”

“Tra le luci del Gargano”, da oggi fuori su YouTube, è il nuovo singolo di “Cokie”, all’anagrafe Corrado Trotta, giovane rapper originario di San Benedetto del Tronto. In un viaggio lungo 260 chilometri, dove la distanza che separa “Sun Beaach” da Foggia, la provincia che ha dato i natali a Cokie, s’annulla completamente, il rapper sambenedettese racconta uno spaccato della Puglia: il Gargano, meglio noto come “lo sperone d’Italia”.

Il video, interamente girato nella zona del “Gargano”, ha un valore fortemente simbolico per “Cokie”: San Benedetto e Foggia, le due città che s’intrecciano a doppio filo nella vita del rapper 23enne, nato e cresciuto tra le Marche e la Puglia, riemergono armonicamente tra le parole di Corrado.

Il nuovo singolo, che fa da preludio all’uscita del disco previsto per il prossimo 6 agosto, è qualcosa di innovativo dal punto di vista musicale. Un cocktail di vari generi dal sound pop e funky, cantata secondo i dettami del rap classico, in collaborazione con l’amico e “collega” Jeffirelly registrato, mixato e masterizzato al “Castaway Studio” di Paolo Ojetti a Civitanova Marche.

«Ho scelto il Gargano – racconta “Cokie” – perché sono nato ai piedi di quel fantastico angolo di terra, e la mia vita è legata indissolubilmente alle due regioni che mi hanno visto crescere: le Marche e la Puglia. Questo vorrà essere solamente un piccolo assaggio del disco che lanceremo ufficialmente il prossimo 6 agosto. Non posso anticipare molto, ma i featuring sono di livello per la scena underground, e delle 7 tracce, 2 sono state registrate a Madrid. Il mio motto? Prometto a me stesso che è solo l’inizio del viaggio».

