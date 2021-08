Fuori il libro “Dalla pandemia alla pangioia”

“Dalla pandemia alla pangioia”: in un libro promosso da DonnAttiva interviste e contributi letterari sulle emozioni nel periodo del lockdown

In libreria “Dalla pandemia alla pangioia. Emozioni e sensazioni raccontano i duri mesi del Coronavirus”, un saggio promosso dall’associazione DonnAttiva, a cura di Ina Modica e Giuseppe Cangemi, pubblicato da Edizioni Ex Libris.

Composto durante l’esperienza del lockdown, in contrasto alla prima ondata dell’emergenza da Coronavirus, questo libro racconta, con coraggio ed ottimismo, le esperienze di vita dei protagonisti delle varie testimonianze che compongono questa raccolta, in un percorso suddiviso in tre sezioni che accompagnano il lettore attraverso diversi punti di vista e chiavi di lettura dell’anno trascorso in piena emergenza. Dietro la scrittura di tali testimonianze si coglie la volontà da parte di tutte le voci dei protagonisti di voler lasciare una testimonianza del duro momento storico attraversato, in Italia e non solo, con la consapevolezza che la riflessione sui momenti difficili è storicamente foriera di riflessioni capaci di farci vedere il mondo che ci circonda con nuovi occhi carichi dei duri momenti vissuti ma pieni di speranza. La raccolta, promossa dall’Associazione DonnAttiva, rappresenta un prezioso contributo alla memoria storica del tempo vissuto capace di travalicare i confini del nostro presente, proiettandoci nel futuro attraverso le voci dei protagonisti che hanno animato con le loro testimonianze questa preziosa eredità. Con i preziosi contributi letterari e giornalistici di Nino Cartabellotta, Anna Barbera, Fabiola Furnari, Daniela Crimi, Gigi Mangia, Antonella Dragotto, Patrizia Angelini, Lillo Miceli, Giulia Noto, Michelangelo Arezzo, Maria Modica, Maria La Rosa, Lina Prosa, Liliana Nobile, Daniela Battaglia, Teresa Di Fresco, Enza Cilia Platamone, Daniela Ella Jurcic, Ilaria Trabucco, Maria Carmela Torchi, Tania Ferla, Amalia Giordano, Giada Adelfio, Anna La Corte, Francesca Matranga, Francesca Zummo, Vincenza Scala, Giusy Fabio, Laura Sabella, Luisa Miceli, Maria Grazia Bonsignore, Marina Mancini, Cristina Graziano, Mirella Bonomo, Daniela Cocco, Vania Pistolozzi, Carla Castronovo, Elisa Zuccaro, Pamela Villoresi, Margherita Zuccaro, Arianna Zito, Catena Fiorello, Mario Di Ferro, Sasà Salvaggio. I dettagli sul volume sono reperibili visitando il sito http://www.edizioniexlibris.com/2021/06/04/dalla-pandemia-alla-pangioia/