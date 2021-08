Comelinchiostro: fuori l’album “Epicentro”

“Epicentro” è il nuovo lavoro in studio del cantautore marchigiano Comelinchiostro: l’album è disponibile sulle piattaforme digitali

E’ online ‘Epicentro’, il nuovo album del cantautore marchigiano Comelinchiostro. L’album è stata anticipato dal brano Tempi migliori (link al videoclip: https://youtu.be/NDLp-mY-ENg).

9 canzoni (più una bonus track, A me mi piace l’arcobaleno), scritte e composte da Comelinchiosto che, anche in questo suo secondo lavoro, propone un percorso originale e fuori dagli schemi, fatto di canzone d’autore, teatro canzone e inserti parlati. Filo conduttore, un’elettronica presente mai invasiva, che rende riconoscibili i brani e li collega tra di loro in modo originale.

«Epicentro nasce dall’esigenza di provare a dare un senso a eventi destabilizzanti e al modo apparentemente assurdo in cui il nostro paese cristallizza le situazioni invece di affrontarle – racconta Comelinchiostro. Nel mezzo, racconto le nostre fragilità e i nostri personalissimi modi di cercare di venirne a capo».

Un album che si muove quindi tra chitarre, synth, sperimentazioni e rumori che rimandano al quotidiano, come gocce d’acqua, una sveglia che viene caricata o voci di bambini. In Epicentro si riconoscono echi di alcuni dei grandi cantautori del passato e non solo, inframmezzati da racconti che disegnano quadri di poesia realista.

Ascolta l’album sui digital store: https://backl.ink/147345666

Comelinchiostro racconta Epicentro brano per brano:

1 – GOCCIA

Ti trovi in cucina, c’è il rubinetto del lavandino che perde e le gocce continuano a cadere con ritmo regolare… all’inizio ti fanno diventare matto ma dopo un po’ non te ne accorgi neanche più della goccia.

2 – BRUTTI SOGNI

Quando osservi cosa ti succede intorno e capisci che le vicende che ti travolgono dipendono dall’incuria con cui gli eventi vengono affrontati piuttosto che dagli eventi in sé. Così ti senti impotente, come quando ti trovi proprio sopra l’epicentro di un terremoto e puoi solo aspettare che passi la scossa.

3 – INVISIBILE

Quel momento esatto in cui il tempo sembra fermarsi. L’attimo in cui l’onda arriva ai tuoi piedi prima di tornare indietro e riprendere la via del mare, il momento preciso in cui il bicchiere, cadendo, tocca terra, prima di infrangersi in mille pezzi. Siamo tutti alla ricerca di quel momento, come se il tempo poi lo potessimo fermare davvero. Il mondo è abitato da miliardi di Don Chisciotte alle prese con la loro folle impresa, proprio come l’eroe contro i mulini a vento. La nostra follia a ben pensarci è molto più grande: fermare il passare del tempo.

4 – TEMPI MIGLIORI

Se stiamo seduti sull’orlo del mondo la possibilità di migliorare la nostra vita e la società in cui viviamo è praticamente azzerata. Lamentarsi sui social di quello che secondo noi gli altri dovrebbero fare di più o di diverso, per far andare meglio le cose, non aumenta di certo questa possibilità. Riprendere possesso della propria esistenza passa per una scelta obbligata: mettersi in gioco.

5 – L’ALTALENA

Cosa direbbe una fatina che ci guarda l’alto mentre vola spensierata? Oh! Come sono strani gli esseri umani… a volte possono essere infinitamente soli… anche quando si trovano in mezzo alla gente.

6 – NON DI FUMO SI MUORE

Con un esperimento narrativo Comelinchiostro materializza la “Signora Italia” in una sua vecchia vicina di casa, quella che sta al piano di sopra, una signora un po’ disorientata che a volte dà l’impressione di non saper bene che cosa stia cercando, altre volte sembra solo impassibile di fronte alla sua deriva.

7 – LEZIONI DI APNEA

Quando è morto George Floyd molti pensieri hanno affollato la mia mente, di natura diversa, ma credo che l’unica strada percorribile, per una nuova evoluzione positiva della società, preveda due percorsi: prendere posizione e mettersi in discussione, senza pensare che il nostro punto di vista non sia importante ma neanche che sia l’unico possibile.

8 – LA FELICITA’

La vita osservata attraverso gli occhi di un bambino assume un significato più onesto, dei contorni più genuini. Cos’è la felicità? Forse una scelta, forse “un modo di affrontare la realtà”.

9 – SENZA RUMORE

Sia che decidiamo di considerare l’eternità, sia che pensiamo alla breve durata della nostra esistenza terrena, credo che abbiamo molto più tempo di quello che pensiamo di avere. Forse dovremmo solo scegliere con più attenzione come usarlo.

Bonus Track 10 – A ME MI PIACE L’ARCOBALENO

Tante frasi, scritte dai bambini della scuola elementare di Sant’angelo in Vado, per insegnare ai grandi che cosa sia davvero la felicità.

BIO

Comelinchiostro, al secolo Giorgio Bravi è un cantautore marchigiano, in particolare da quella terra di mezzo che collega le Marche, l’Umbria, la Romagna e la Toscana. Influenzato dal Teatro Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, dal folk e dal cantautorato italiano ma fortemente contaminato dal pop elettronico del nord Europa e dall’alternative-rock italiano.

Il concetto di tempo, la relazione che c’è tra il tempo che passa e la vita della gente e un’indagine attenta sull’anima e sui motivi profondi che orientano i comportamenti degli esseri umani, sono centrali nella sua produzione artistica; tutti elementi che si ritroveranno forti nel primo disco da solista: “di che cosa hai paura?”.

Riconoscimenti

“Facile” e “Chissà” arrivano alle semifinali live di Musicultura 2018

“Facile” entra in classifica MEI (Indie Music Like) e ci resta per 11 settimane da Febbraio 2018.

“Zenzero e Noci” entra tra i semifinalisti del Premio Musicale

Note D’autore 2018

“Zenzero e Noci” è tra i lavori selezionati da L’isola che non c’era per il contest L’artista che non c’era 2018

“La zattera della Medusa”, pezzo ispirato al celebre quadro di Théodore Géricault, è tra i lavori selezionati da L’isola che non c’era per il contest L’artista che non c’era 2019

“Zenzero e Noci” è stata in classifica MEI (Indie Music Like) per 10 settimane da Marzo 2019.

“L’altalena” arriva in semifinale al Premio Pierangelo Bertoli 2019

Il secondo disco (Epicentro), finito appena prima del look down, esce il 7 luglio 2021 per l’etichetta Alter Erebus Press & Label.