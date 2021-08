Agosto mese delle stelle cadenti: dove vederle

Notti di agosto a caccia di stelle cadenti: le iniziative per ammirare i fenomeni e gli oggetti più spettacolari della volta celeste

Agosto è arrivato, portando con sé il grande spettacolo delle “stelle cadenti” in prossimità della celeberrima Notte di San Lorenzo: le Perseidi.

Il nostro pianeta, infatti, attraversa ciclicamente (dal 17 luglio al 24 agosto circa) la scia di detriti lasciata dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, il corpo progenitore dello sciame delle Perseidi. I corpuscoli presenti in questa scia, attratti dalla gravità terrestre, entrano a contatto con l’atmosfera della Terra a velocità elevatissime (fino a 210.000 km/h), disintegrandosi in una scia incandescente che illumina la volta celeste, dando così origine al fenomeno delle “stelle cadenti” di agosto.

Il radiante delle Perseidi, il punto nel cielo da cui le meteore sembrano originarsi, è situato nella costellazione di Perseo, visibile in direzione Nord-Est verso mezzanotte proprio sotto la costellazione di Cassiopea (facile da riconoscere grazie alla sua forma, che ricorda una “W”).

Lo sciame raggiungerà la sua massima attività nelle notti tra l’11 e il 13 agosto, regalando la possibilità di osservare decine di meteore nell’arco di una singola notte.

Il cielo stellato, tuttavia, non offrirà solo le luminose meteore a chi vorrà passare la notte con il naso all’insù. La volta celeste saprà stupire grazie alla presenza di grandi eccellenze astronomiche: i pianeti Giove e Saturno saranno tra i grandi protagonisti delle osservazioni al telescopio, insieme a splendide stelle doppie come Albireo, nebulose planetarie e altri splendidi oggetti del profondo cielo.

Per vivere queste emozioni in compagnia, guidati da operatori esperti con strumenti professionali, Astronomitaly ha organizzato numerose serate in diverse parti d’Italia, da Nord a Sud, in collaborazione con i partner locali per valorizzare le bellezze del territorio.

Ogni appuntamento coniuga le meraviglie della nostra penisola, le peculiarità naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche con l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e al telescopio.

Eventi per ammirare le stelle con Astronomitaly in tutta l’Italia:

ABRUZZO

10 agosto | Castello di Semivicoli (CH)

BASILICATA

10 agosto | “Calici di Stelle – Summer Wine Party” presso Cantina Paternoster Vini (PZ)

CALABRIA

10 agosto | Cantine Lavorata (RC)

EMILIA – ROMAGNA

5 agosto | “Dalle mura a Marte” al Castello di Tabiano (PR)

LAZIO

10 agosto | “Stelle Cadenti tra Lago e Cielo” al Casale di Martignano (RM)

22 agosto | “Sulle spiagge dell’oceano cosmico” presso Tancia Hostel House (RI)

27 agosto | Villa Aldobrandini (RM)

29 agosto | “Sotto le stelle della Sabina” presso La Tana delle Stelle B&B (RI)

TOSCANA

2 e 13 agosto | Cene sotto le stelle al Castello di Casole (SI)

6 e 7 agosto | “Sotto le stelle di Capalbio” presso Azienda Agricola Il Ponte (GR)

8 agosto | “La Cinta Senese Sotto Le Stelle” alla Fattoria Madonna delle Querce (SI)

10 agosto | Norcenni Girasole Club (FI)

20, 21 e 22 agosto | Un fine settimana con le stelle al Castello di Potentino (GR)

25 agosto | Norcenni Girasole Club (FI)

TRENTINO – ALTO ADIGE

Dal 1 al 4 agosto | Ad un passo dalle stelle – Festival di astronomia a Dimaro Folgarida (TN)

5, 12, 19 e 26 agosto | AstroTrekking a Dimaro Folgarida (TN)

7 agosto | Calici di Stelle a Madonna di Campiglio presso Chalet FIAT (TN)

UMBRIA

8 agosto | Calici di Stelle – “A cena sotto le Stelle” presso Cantina Le Cimate (PG)

10 agosto | Grigliate astronomiche al Castello di Petroia (PG)

SICILIA

10 agosto | Baglio Soria Resort (TP)

Ulteriori informazioni sui singoli eventi: https://www.astrotourism.com/events/

