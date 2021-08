Simone Bracciale pubblica “Il colpevole sei tu” (Official Music Video): un brano che scava nel passato di chi lo ascolta, e cerca il colpevole dei suoi rimpianti

Prodotto presso il Colosseum sound factory (6030 Rankweil, Austria) di Marco Adami e Marcella Adami (D’angelo) nel 2020, ed esce il 13 giugno 2021 nella versione videoclip il singolo del cantautore Simone Bracciale, dal titolo “Il colpevole sei tu” – Testo e musica Simone Bracciale e Marco Adami (autore per Noemi, Patty Pravo e altri…) arrangiamenti Marco Adami, Batteria Michele Avella, mastering Daniele Leoni (Roma, Italia)

Ecco come l’autore presenta il suo pezzo: “E’ un brano cantautorale, con un testo attuale ed universale. Una canzone che ho scritto in un momento di riflessione, come tutte le mie canzoni. Ho scavato nel mio passato, cercando di capire il perché di tante mie cadute.

Nello scrivere le strofe, mi sono reso conto che, quasi tutte le volte, la colpa è stata anche mia, e quindi mi sono auto colpevolizzato, ma con un risultato positivo, che nel ritornello apre un panorama pieno di luce e di speranza.

Non rimandare mai a domani! è diventato un mantra, una filosofia di vita. Ogni giorno è un buon giorno per iniziare il cambiamento. Ogni volta che ascolto questa canzone, mi sento ricaricato, pronto per migliorare la mia vita”

GUARDA IL VIDEO su YouTube – https://youtu.be/NU_7Ag5wWL8

Video in versione Facebook – https://bit.ly/2To8E1f

Biografia: Simone Bracciale è un cantautore, autore, attore dal 2008

(Torre del greco NA, classe 1994) Dal 2008 al 2012 studia chitarra classica e canto.

Nel 2008 scrive la prima canzone e dal 2010 al 2015, vince numerosi premi nazionali

(tra cui nel 2013 primo classificato Festival Voci Nuove, premiato da Mariella Nava).

Dal 2011 Pubblica su YouTube numerose demo prodotte dal batterista Pino Nasti.

Nel 2013 pubblica il videoclip “Gli orologi molli” prodotto dal produttore Marco Sorrentino.

Dal 2013 lavora per tre anni in teatro, con l’attore napoletano Alan De Luca.

Nel 2014 gira il cortometraggio “Non ci resta che pregare”.

Dal 2016 al 2018 Studia cinema alla Cinema Fiction NA.

Nel 2016 va in TV, su Rai 4, nel format “Ha ha ha Car”, con Sergio Friscia e Barty Colucci.

Nel 2017 porta nelle scuole lo spettacolo “Giorni di prove” con l’attore Corrado Taranto.

Nel 2017 porta a teatro lo spettacolo “Sorrisi e Canzoni”.

Nel 2017 pubblica il videoclip di “In questo mondo criminale” con l’aiuto del regista Giovanni Mazzitelli e nel 2018 pubblica la canzone sui digital store con Triode Productions e con gli arrangiamenti e la produzione di Mario Tortoriello.

Nel 2019 studia per due mesi con l’attore Massimiliano Gallo e il regista Francesco Prisco. Nel 2019 pubblica il cortometraggio “Non sono vegetariano” su YouTube e su tutti i social.

Nel 2019 porta nelle scuole lo spettacolo “Parole di cantautori” con il musicista Bruno Troisi. Nel 2018 firma un contratto con il Colosseum Sound Factory, con cui, nel 2020, pubblica due singoli su tutti i digital store e i social

“Ho il pisello andato a male” e “Il colpevole sei tu”, da febbraio 2021 in radio, con tante interviste video pubblicate sui social e articoli sul web. Attualmente al lavoro per il suo primo album ufficiale con il Colosseum Sound Factory.