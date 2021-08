Tumore al Seno: nasce la delegazione Europa Donna-Emilia Romagna che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura

Quindici associazioni si uniscono per formare la nuova Delegazione regionale di Europa Donna in Emilia-Romagna. Il Movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno apre così la sua quinta “sezione regionale” dopo quelle già avviate in Liguria, Sicilia, Umbria e Abruzzo.

Gli obiettivi della Delegazione sono: contribuire alle decisioni clinico-organizzative che regolano i comportamenti e i risultati delle strutture sanitarie della Regione. Ottenere, attraverso un dialogo costante con l’Ente Regionale, migliori cura e assistenza per tutte le pazienti.

“La nascita della sezione emiliano-romagnola di Europa Donna è una buona notizia per tutti – commenta Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna. La collaborazione, già ben avviata su specifiche iniziative, si rafforza e si struttura in maniera decisa, avrà la possibilità di essere ancora più concreta e operativa, con un obiettivo comune su cui continueremo a mettere tutte le nostre energie e le nostre professionalità: essere il più vicino possibile alle donne affette da questa patologia oncologica lungo tutto il percorso, dalla prevenzione alla cura.”

“Con grande entusiasmo salutiamo la costituzione di questa Nuova Delegazione Regionale e ringraziamo le 15 Associazioni locali che hanno deciso di unirsi e accettato la sfida di questo nuovo e importante impegno – commenta Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia. Con la Regione Emilia-Romagna la Delegazione ha già un rapporto di consolidata stima reciproca, ha collaborato in importanti iniziative ed è spesso invitata come interlocutore per gli aspetti che riguardano il monitoraggio dei percorsi di diagnosi e cura del tumore al seno della Regione.”

Le referenti della Delegazione saranno due: Romina Cattivelli, che avrà come territorio di riferimento l’Emilia e Patrizia Bagnolini per la Romagna. In particolare, nella Commissione regionale per la rete senologica, organismo deputato a coordinare e monitorare le Breast Unit, cioè i centri multidisciplinari dedicati alla diagnosi e alla cura del tumore al seno.

“Una formica è solo una formica… I granelli di sabbia per lei sono montagne… Ma se può contare su tutte la compagne quella formica smuove la montagne”: è questo il commento delle due referenti locali di Europa Donna.

Le 15 associazioni che hanno dato vita alla Delegazione sono:

1. aBRACAdabra Emilia-Romagna – sede operativa

2. ADOCM Crisalide di Rimini (RN)

3. ANDOS Parma (PR)

4. Angela Serra di Modena (MO)

5. Armonia di Piacenza (PC)

6. Cuore di donna di Ferrara (FE) – sede operativa

7. Dipetto di San Giovanni in Persiceto (BO)

8. Fiori d’Acciaio di Faenza (RA)

9. Il cesto di ciliege di Modena (MO)

10. Il palloncino rosa di Campegine (RE)

11. Il punto rosa di Santarcangelo di Romagna (RN)

12. Il seno di poi di Bologna (BO)

13. La doppia elica di Parma (PR)

14. La Melagrana onlus (RE)

15. SENOnALTRO di Reggio Emilia (RE).