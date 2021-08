La Morano – Campotenese scalda i motori

Attesa la 10 Morano – Campotenese dal 6 all’8 agosto: presentato dagli organizzatori della Morano Motorpsort l’8° round di Campionato Italiano Velocità Montagna

La 10^ Salita Morano – Campotenese dal 6 all’8 agosto prossimi sarà 8° Round di Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud.

La gara è stata presentata dagli organizzatori della Morano Motorsport, presso la Sala Consiliare San Bernardino del caratteristico centro cosentino annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, alla presenza dei rappresentanti della locale Amministrazione, in collegamento hanno partecipato il deputato On. Massimo Misiti, Gianluca Gallo Assessore Politiche Agricole della Regione Calabria ed i dati tecnici sono stati illustrati dal Direttore di gara Fabrizio Fondacci.

La Salita Morano Campotenese, organizzata in collaborazione con l’Automobile Club Cosenza presieduto da Ernesto Ferraro, è un evento sportivo molto efficace per la promozione del territorio, grazie all’elevata partecipazione diretta, anche se per adesso non presente sul campo, di un pubblico vario ed appassionato, lo hanno sottolineato tutte gli intervenuti. La 10^ Salita Morano – Campotenese è inserita in una fase della massima serie tricolore ACI Sport determinante ai fini delle sorti del tricolore montagna.

Mario Arceri: -“Ripartiamo dopo un anno di stop forzato e desideriamo farlo per come merita la nostra gara, che affonda le sue radici in una storia prestigiosa. I nostri sforzi uniti a quelli dei nostri partner sono rivolti verso il futuro della gara, attraverso la quale speriamo di avere un dialogo sempre più integrato e costruttivo con le realtà pubbliche e private, verso un obiettivo comune che è la crescita dell’intero territorio grazie alla promozione indotta dallo sport che amiamo”.

Dr. Mario Donadio, Amministrazione Morano: -“Siamo al fianco degli organizzatori a cui va la nostra gratitudine e la nostra ammirazione per la competenza con la quale hanno garantito alla nostra gara di tornare al centro della scena sportiva. L’abnegazione e l’impegno hanno rilanciato quella che per tutto il territorio è una leva promozionale importante e soprattutto valida”-.

On. Massimo Misiti: -“Sarò personalmente presente alla gara anche per colmare l’assenza in sala di oggi. Un evento dell’itera Regione motivo d’orgoglio e di entusiasmo. Gli organizzatori continuano a lavorare con impegno e competenza e questo consente di poter portare la gara di Morano anche all’attenzione di ambienti amministrativi nazionali, oltre che regionali”-.

Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche Agricole Regione Calabria: “La Morano – Campotenese è un evento di particolare importanza per l’intera Regione, un evento che si basa su un’organizzazione solida ed appassionata. E’ un piacere poter partecipare alla presentazione di una gara apprezzata a livello nazionale. Mi farò portavoce in Regione delle esigenze operative più immediate degli organizzatori ed insieme lavoreremo per il futuro”.

La parte più tecnica è stata illustrata dal Direttore di Gara Fabrizio Fondacci. La competizione avrà luogo sulla strada S.P 241 (Ex SS 19) con partenza da Km 37,5 ed arrivo a Km 30,4 presso Galleria “Le Teste”. Il percorso, della lunghezza di Km 7,100, da effettuarsi su 2 sessioni di gara presenta un dislivello tra partenza ed arrivo di m. 533 con pendenza media del 5,33%. La strada SP241 è chiusa dal km. 37,5 sino al km. 30,4 con decreto prefettizio., il17-07-2021, dalle ore 8:00 fino al termine delle prove, il 18-07-2021, dalle ore 8:00 fino al termine della gara. Il week end entrerà nel vivo benerdì 6 agosto con le operazioni preliminari previste nel pomeriggio, sabato 7 le due salite di ricognizione dalle 9.30, Domenica 8, le due gare con start alle 9.30 e gara 2 in live streaming e live su ACI Sport TV (228 Sky). Commissari di percorso: 80; postazioni radio: 40; mezzi di soccorso meccanico: 5; mezzi di soccorso sanitario avanzato con medico: 5; mezi di intervento veloce: 3; team decarcerazione: 1; team estricazione.